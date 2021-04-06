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В России оценили заявление Госдепа о готовности к диалогу с Москвой из-за Украины

06 апреля 2021, 10:40  •  114 • Политика
Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вашингтон призвал не допустить эскалации конфликта в Донбассе
США готовы к диалогу с Россией по ситуации с Украиной. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс.
Как передает Reuters, американский чиновник призвал Москву не делать ничего, что могло бы обострить конфликт в Донбассе. Почему-то не сделав такое заявление в адрес киевских властей.
Слова Прайса вызвали недоумение у россиян. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что таким образом Вашингтон признал, что руководит властями Киева. Многие призвали США в ответ на заявление Прайса о диалоге следить за провокациями своих "марионеток"-украинцев, другие предложили отправить американцев "собирать хворост в лесах".
"Байден и во времена майдана "курировал" Украину. Ну а теперь и подавно. Что украинцам скажет – то и будет. Уже и не скрывают, не считают нужным", " Вас колышить не должно что происходит возле нас. С Мексикой там разберитесь!", "США даже не скрывают, что Украина находится под ихним ручным управлением...", " Даже как то смешно читать: "Мы открыты к общению с Москвой", – заявил представитель Госдепа", – выказались читатели РИА "Новости".
Ранее Прайс уже высказывал озабоченность российской "растущей агрессией" в адрес Украины. Он потребовал объяснить перемещение войск РФ.
В конце марта американские СМИ сообщили, что Россия перебросила войска к Украине. Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что Москва "играет мускулами" на границе.
В МИД РФ подчеркивали, что все сообщения о якобы грядущем столкновении России и Украины – фейки, и что ни о каких сражениях речи идти не может. В Кремле тоже указывали на то, что перемещения российских военных – это дело нашей армии. Войска могут менять местоположение, если считают нужным.

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