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В России оценили "стон поляка" из-за русских подлодок

02 июня 2021, 01:20  •  18 • Политика
В НАТО негодуют из-за отсутствия подводных лодок, которые были бы лучше русских. "В общем, похоже, что Европа будет вооружаться и обогащать американские военные концерны", - пишут в Сети.
Военный флот России в скором времени получит новейшие подводные лодки, в том числе способные вести активные действия в условиях Арктики, пишет польское издание Do Rzeczy. Пользователи Сети высмеяли панику поляков по поводу возвращения "Красного Октября".
Сообщается, что на вооружение Балтийского флота поступят сразу пять атомных подлодок. Из них три относятся к проекту 955А "Борей-А", а две - к проекту 885М "Ясень-М". Кроме того, ожидается поступление новых дизельных субмарин нового проекта 677 "Лада". Подводные корабли будут оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами-торпедами "Шквал", а в будущем - гиперзвуковыми "Цирконами".
Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов объяснил необходимость усиления Балтийского флота "агрессивной" позицией балтийских соседей России и необходимостью охранять газопровод "Северный поток - 2". Это вызвало у поляков серьёзное беспокойство. Дело в том, что у НАТО на Балтике имеются лишь три подводных лодки Польши, пять немецких и четыре шведских. Пользователям Сети показалось забавным недовольство поляков усилением Балтийского флота России.
Стон поляка. Россия не позволит сместить с себя с позиции подводной державы. А в общем, похоже, что Европа будет вооружаться и обогащать американские военные концерны,
- комментирует пользователь azbukiwedi на портале "ИноСМИ".
А если яблоками по подводным лодкам?
- добавляет Serg.ham, намекая на основной экспортный продукт Польши и слабые возможности флота этой страны.
Подлодку, перемещающуюся подо льдом, противнику обнаружить гораздо сложнее, а россияне до сих пор обращаются к подобной практике, хотя от неё отказалось большинство стран. У большинства стран просто нет подлодок, способных выполнить такую задачу,
- приводит ещё один комментарий Nation News.

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