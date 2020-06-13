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В России оценили планы Зеленского вернуть в повестку крымский вопрос
13 июня 2020, 09:00 • 192 • Политика
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал ерундой планы президента Украины Владимира Зеленского снова вернуть крымский вопрос в международную повестку дня.
12 июня украинский лидер в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном заявил о намерении вернуть в повестку дня вопрос Крыма. Левен поддержал его предложение.
Комментируя разговор политиков, Фикс выразил недоумение из-за того, что они поднимают вопрос российского региона.
«Пусть займутся налаживанием украинско-шведских отношений и не лезут во внутренние дела соседнего государства. Не нужно нарываться на грубые слова», — сказал он «РИА Новости».
Фикс подчеркнул, что Зеленский уже год как президент и пора «взрослеть, а не заниматься ерундой».
10 июня Зеленский заявил, что восстановление отношений между Москвой и Киевом невозможно без возврата Крыма Украине. Он также выразил уверенность в том, что российскому народу через какое-то время станет стыдно за присоединение полуострова, а территория вернется в состав республики.
В Крыму тогда назвали слова украинского президент детским садом и призвали его «политически повзрослеть».
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,7% жителей высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и периодически заявляет о планах вернуть регион.
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