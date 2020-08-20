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В России оценили план Владимира Зеленского по возвращению Крыма

20 августа 2020, 22:05  •  62 • Украина
В России прокомментировали план украинского президента Владимира Зеленского по возвращению Крыма в состав возглавляемого им государства, сравнив его со сказками.
Новый план украинского лидера Владимира Зеленского по возвращению Крыма в состав возглавляемого им государства больше похоже на сказку. Соответствующее мнение выразил сегодня депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Владимир Зеленский совершил рабочий визит в приграничную с крымским регионом Херсонскую область, напоминает РИА Новости. В ходе поездки глава Украины выразил уверенность, что полуостров вновь вернется под контроль Киева. При этом, по мнению Зеленского, возвращение Крыма произойдет значительно быстрее, когда рядом будет «цветущая, сияющая, успешная Херсонщина».
Комментируя высказывание украинского президента, Шеремет заявил, что «Зеленский может рассказывать какие-угодно сказки», но населению полуострова они мало интересны. План главы Украины российский парламентарий назвал выдумкой, добавив, что на практике его намерения не имеют подтверждения.
Михаил Шеремет также указал на то, что жители Херсонской области с интересом наблюдают за развитием Крыма в составе Российской Федерации и видят, что регион стремительно развивается и преобразовывается с точки зрения инфраструктуры. Депутат добавил, что успешность развития Крыма получает признание и всего международного сообщества.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также воспринял заявление Владимира Зеленского весьма скептически. Очередной план по возвращению Крыма, озвученный президентом Украины, он назвал не более чем утопией.
Гемпель выразил мнение, что жителей Республики Крым не интересуют преобразования, которые ожидают Херсонскую область Украины. Он также считает, что украинскому региону в любом случае не удастся угнаться за Крымом, развитие которого происходит столь динамично. В связи с этим Гемпель не исключил, что жители Херсонщины, напротив, в будущем могут тяготеть к Крыму, наблюдая за тем, как живет его население.
Кроме того, глава комитета парламента Крыма отметил, что жители полуострова оказались на своей исторической родине – в России – не из-за материальных благ. Крымчане не искали выгоды, их стремление оказаться в составе РФ связано исключительно с их убеждениями. Кроме того, особую роль сыграл «беспредел, безвластие и ложь украинских политиков», считает Юрий Гемпель – все это лишь ускорило процесс возвращения Крыма в состав России.
Впрочем, население полуострова всегда исторически и ментально являлись россиянами, заверил он, добавив, что в отличие от Киева, «мы родиной не торгуем и за сало не продаемся», пишет издание.
В Совете Федерации также прокомментировали намерения, озвученные Владимиром Зеленским. Так, сенатор от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал позицию украинского президента примитивной, указав на наивность его рассуждений.
По мнению Цекова, подобные умозаключения главы Украины являются свидетельством весьма поверхностного представления Зеленским процессов, которые складываются на сегодняшний день на Украине и в Крыму.
Сенатор также порекомендовал Киеву последовать примеру России и так же заботиться о развитии своих регионов. Он констатировал значительный скачок в развитии Крыма после того, как регион вновь стал субъектом Российской Федерации. Украинским же регионам о таких высоких темпах развития пока остается лишь мечтать, подытожил Цеков.
Напомним, что Крым вошел в состав России шесть лет назад после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого подавляющее большинство местного населения высказалось за выход региона из состава Украины и присоединение к РФ. Несмотря на то, что процедурой присоединения Крыма не были нарушены нормы международного права, Украина, а также ряд западных государств отказались признавать ее правомерность, до сих пор считая Крым оккупированной украинской территорией. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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