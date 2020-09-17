В России оценили названные Украиной «истинные причины» потери Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал доклад Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, в котором изложены «истинные причины» потери Крыма.

16 сентября на сайте ГБР появился документ, в котором среди причин возвращения полуострова в состав России названо уменьшение численности украинской армии и военкоматов, а также уничтожение систем ПВО в Крыму.

По мнению Безпалько, выводы украинского ведомства далеки от истины. Эксперт напомнил, что сама по себе Украина представляет «лоскутное одеяло», сотканное из разных территорий, которые в разное время принадлежали разным странам.

«Именно это обусловливает центробежную тенденцию на Украине. Неужели те люди, которые сидят во Львове, и те, [что] сидят в Донецке, зависят от количества военкоматов, танков или самолетов? Конечно, нет», — цитирует его телеканал «Звезда».

По его словам, если бы на Украине было больше военных или военкоматов, могло быть больше жертв, например в Донбассе. Безпалько отметил, что жители этого региона также отмежевались от Украины, потому что Киев считал их «недоукраинцами, которых нужно насильно ввести в национальное государство».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение. Киев до сих пор отказывается признавать итоги голосования.

1 июня на Украине объявили о планах утвердить так называемую стратегию деоккупации Крыма. В России очередные намерения украинских властей «вернуть» полуостров высмеяли.