В России оценили мужчину-фею в бусах и с ВИЧ: По сравнению с Флойдом не страшный

В новой экранизации "Золушки" фею сыграет Билли Портер. По сравнению с Флойдом не страшный, оценили в России актёра, сделавшего признание о ВИЧ.

Фотографию Билли Портера на обложку вынес журнал The Hollywood Reporter. 51-летний темнокожий актёр изображён с голым торсом. Он стоит в туфлях на шпильке и в массивных бусах.

"Если вспомнить, что новый американский герой и икона движения BLM Джордж Флойд наркоман, порноактёр и рецидивист с пятью ходками на зону… Новая фея в лице ВИЧ-инфицированного мужика в маминых бусиках и туфлях на шпильке кажется не такой уж страшной", - оценил обложку автор Telegram-канала Swiss Vatnik.

В интервью для американского журнала о Голливуде Билли Портер рассказал, что ВИЧ у него обнаружили 14 лет назад, но признаться он решился только сейчас. И до 2007 года он каждые шесть месяцев делал тест на вирус иммунодефицита человека, но получал отрицательный результат. Потом обратился к врачу по поводу подозрительного прыщика, прошёл обследование и был шокирован результатом.

Актёр отметил, что не только сыграет фею-крёстную в новой "Золушке". К выходу готовится его музыкальный альбом, а также мемуары. Портер отметил, что снимает свой дебютный фильм.