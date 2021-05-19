|
В России оценили мужчину-фею в бусах и с ВИЧ: По сравнению с Флойдом не страшный
19 мая 2021, 23:50 • 41 • В мире
В новой экранизации "Золушки" фею сыграет Билли Портер. По сравнению с Флойдом не страшный, оценили в России актёра, сделавшего признание о ВИЧ.
Фотографию Билли Портера на обложку вынес журнал The Hollywood Reporter. 51-летний темнокожий актёр изображён с голым торсом. Он стоит в туфлях на шпильке и в массивных бусах.
"Если вспомнить, что новый американский герой и икона движения BLM Джордж Флойд наркоман, порноактёр и рецидивист с пятью ходками на зону… Новая фея в лице ВИЧ-инфицированного мужика в маминых бусиках и туфлях на шпильке кажется не такой уж страшной", - оценил обложку автор Telegram-канала Swiss Vatnik.
В интервью для американского журнала о Голливуде Билли Портер рассказал, что ВИЧ у него обнаружили 14 лет назад, но признаться он решился только сейчас. И до 2007 года он каждые шесть месяцев делал тест на вирус иммунодефицита человека, но получал отрицательный результат. Потом обратился к врачу по поводу подозрительного прыщика, прошёл обследование и был шокирован результатом.
Актёр отметил, что не только сыграет фею-крёстную в новой "Золушке". К выходу готовится его музыкальный альбом, а также мемуары. Портер отметил, что снимает свой дебютный фильм.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 мая 2021, 23:25
|
18 мая 2021, 03:50
|
13 мая 2021, 04:40
|
18 мая 2021, 07:30
|
19 мая 2021, 00:55
|
15 мая 2021, 01:35
|
17 мая 2021, 13:10