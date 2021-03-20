Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
Всё не так поняли? Оскорбившему Путина Байдену придумали оправдание
Главная / Политика

В России оценили извинения американцев за Байдена

20 марта 2021, 12:35  •  257 • Политика
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Простые граждане США оказались недовольный действиями своего президента
Американцам стало стыдно за действия своих властей, в том числе за хамские слова президента Джо Байдена в адрес России и ее главы Владимира Путина. Многие не сдержались и отправили в посольство РФ в США письма. Оказалось, что многие граждане США не согласны с Вашингтоном, они попросили у нашей страны прощения за заявления своих властей в адрес Москвы.
О том, что американцы извинились за Байдена, рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат, который уже сегодня, 20 марта, возвращается на родину, отметил, что в письмах многие люди указывали на то, что необходимо стремиться к дружеским отношениям между странами.
Антонов на странице дипмиссии в "Фейсбук" подчеркнул, что он очень признателен американцам за этот шаг. Дипломата тронула позиция американцев, которые осознают, что в двусторонних отношениях без уважения и равноправия никак нельзя. Это говорит о том, что между Москвой и Вашингтоном еще не все потеряно. Антонов надеется, что Белый дом обратит внимание на мнение своего народа и перестанет ухудшать отношения с Москвой.
В комментариях к посту дипломата некоторые американские пользователи Сети признались, что расстроены действиями своих властей. Кое-кто даже назвал Байдена тираном, отметив, что он против настоящего мира.
При это россияне по-разному восприняли эту новость. Так, читатели РИА "Новости" разделились на два лагеря: одни отмечали, что в США – много хороших и разумных людей, другие предупреждали, что верить им нельзя.
"Первые кто-то спину нож воткнет, будут американцы", "Они и перед японцами "извинились"...после бомбардировки Хиросимы", "Не все идиоты в США, есть и нормальные", – комментируют новость россияне.
Ранее эксперты объяснили, почему Байден не станет соглашаться на предложение Владимира Путина провести разговор в прямом эфире.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



257
Источник
Похожие новости
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий недуг
20 марта 2021, 00:40
Байден открыто поддержал хамство главы Госдепа: "Я очень горжусь госсекретарём США"
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
20 марта 2021, 06:10
"Не оскорблять без надобности – правильно": Немцы придумали, с кого Байдену надо брать пример
20 марта 2021, 00:40
Кто задумал уничтожить Россию: У Гейтса и Грефа есть заказчик - "большой папа"
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
20 марта 2021, 04:20
"Владимир, ничего личного". И снова храп": У Байдена нашли тяжкий неду...
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
20 марта 2021, 00:40
Байден открыто поддержал хамство главы Госдепа: "Я очень горжусь госсекретарём С...
20 марта 2021, 06:10
Раскрыто, куда спешил при падении Байден: Белый дом "расследовал" причины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства американцев
14 марта 2021, 21:50
«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева
14 марта 2021, 08:05
Черная метка, которую получил Ахметов
13 марта 2021, 16:30
Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов
13 марта 2021, 16:30
Во время выступления Зеленского разразился скандал
14 марта 2021, 09:55
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.