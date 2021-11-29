В России оценили эффект обращения ФРГ к США в защиту "Северного потока-2"

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В Конгрессе могут прислушаться к доводам Германии

Обращение правительства ФРГ к американским парламентариям с призывом не вводить санкции против "Северного потока – 2" может сработать. Так считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

По его мнению, в Америке принято публично озвучивать свою позицию, поэтому открытая попытка немцев объяснить, что выступления США против газопровода негативно скажутся на трансатлантическом единстве, может возыметь эффект.

"Это имеет смысл: озвучить свою позицию, почему не согласны. Тем более что в самих США у них есть союзник в виде администрации",

– пояснил Тимофеев в комментарии РИА "Новости". По его оценке, Берлин пытается действовать на опережение, предупреждая Вашингтон о своей реакции на возможные санкции. Это "разумно", хотя и не стоит считать, что американские конгрессмены непременно прислушаются к властям ФРГ, считает эксперт.

Ранее стало известно, что в Конгресс внесли предложение по ужесточению санкций в отношении компаний, причастных к реализации проекта "Северный поток-2", хотя в Белом доме данную инициативу не одобрили. После этого правительство Германии через посольство ФРГ в Вашингтоне передало конгрессменам обращение с призывом не вмешиваться в вопрос с "СП-2", поскольку у немцев есть свои рычаги воздействия на Москву.