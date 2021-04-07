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В России оценили будущее отношений с США

07 апреля 2021, 09:35  •  85 • Политика
Фото: Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пока о нормализации речи не идет
На потепление отношений с Вашингтоном в ближайшее время в Москве не надеются. Такой вывод можно сделать на основе заявления заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о возвращении посла России в США Анатолия Антонова назад в Америку.
Отвечая на вопрос РИА "Новости" об определении сроков принятия решения, Рябков заявил, что "это не вопрос ближайших дней". На возвращение российского посла в США будет, в большей степени, влиять позиция Вашингтона в отношении Москвы, отметил он, пишет RT.
"Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", – пояснил замглавы МИД России.
Он рассказал, что в последнее время американцы ведут себя недопустимо – либо игнорируют, либо превратно истолковывают то, что слышат в ответ от России. Должной реакции на сигналы и сообщения Москва при этом не получает.
Рябков заявил, что Россия не будет вести диалог в той тональности, которую навазывают в США.
"Мы вообще сейчас очень селективно подходим к диалогу с США", – пояснил он.
По его словам, сложившиеся между США и Россией отношения в последнее время трудно назвать диалогом.
Напомним, Россия выслала посла в США Анатолия Рябкова 16 марта после скандального интервью Джо Байдена, заявившего, что Россия "заплатит" за вмешательство в американские выборы, напоминает телеканал "360". Также американский президент сделал неуместное высказывание о российском лидере, получив лаконичный ответ.

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