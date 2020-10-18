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В России отреагировали на заявление генерала об украинской "империи" до Владивостока

18 октября 2020, 14:15  •  36 • Политика
Флаг Украины. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Экс-глава СБУ считает, что Киев имел огромное историческое влияние
Экс-глава СБУ Игорь Смешко в беседе с журналистами заявил о существовании "украинской" империи до Владивостока, которая была гораздо могущественнее Московского государства.
Генерал рассказал, что Русь располагалась на двух третях современной территории страны.
"Это империя была, все остальные земли – Суздальская, Владимирская, Новгородская – это зависимые от метрополии земли, как во всех империях", – объяснил Игорь Смешко ютуб-каналу "UKRLIFE.TV".
Политик считает, что Украина внесла огромный вклад в историю, а в XVII веке ее влияние распространилось аж до Владивостока. По мнению Смешко, именно Украина прикрыла слабое с культурной точки зрения "Московское государство", пишет РИА "Новости". Он также добавил, что после распада Советского Союза страну нужно было назвать "Украина-Русь", чтобы подчеркнуть вклад страны в культуру и историю.
Но россиян подобные заявления политика только рассмешили. "Дайте прохохотаться", "Вот уж точно когда фамилия полностью соответствует внутреннему содержанию. Смешко сказал, Смешко насмешил", "Все эти высказывания – проявление комплекса неполноценности", "Ну ладно когда такое несут неграмотные люмпены, или психбольные. Но это же генерал, был главой СБУ", "С нетерпением ждем заявлений украинских генералов, что их предки выкопали Баренцево, Охотское моря и Берингов пролив", "Раньше было смешно, уже нет. Как остановить этот маразм? Читаешь – тошно", – написали Интернет-пользователи в комментариях.
Напомним, что ранее украинский политик Виктор Медведчук выступил с предложением о принятии "антироссийского кодекса".

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