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В России отреагировали на угрозы США из-за Навального
19 ноября 2020, 17:20 • 210 • Политика
Американцы еще не потеряли шанса на конструктивный диалог с Москвой
Предложенная накануне конгрессом США резолюция с призывом ввести новые санкции против России из-за отравления Навального используется для очередного давления на российскую экономику. Такое мнение высказал член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин.
По его словам, американцы используют любой повод, чтобы поставить Россию в затруднительное экономическое положение, и, если бы не было истории с Алексеем Навальным, то Вашингтон нашел бы другой повод для введения санкций.
Россия непременно ответит США на рестрикции, однако, отмечает Деньгин, пока говорить об этом рано – нужно реагировать на подобное только тогда, когда меры будут приняты в силу. Пока никакой конкретики относительно антироссийских санкций нет.
Парламентарий в беседе с РИА "Новости" отметил, что американцы используют абсолютно любые поводы для подрыва российской экономики, но он надеется, что у американских политиков в этот раз хватит мудрости на конструктивный диалог с Россией.
Напомним, накануне палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, посвященную теме "отравления" российского оппозиционера Алексея Навального. В ней призвали американские власти принять новые ограничения в отношении России.
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