В России отреагировали на угрозы США из-за Навального

Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Американцы еще не потеряли шанса на конструктивный диалог с Москвой

Предложенная накануне конгрессом США резолюция с призывом ввести новые санкции против России из-за отравления Навального используется для очередного давления на российскую экономику. Такое мнение высказал член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин.

По его словам, американцы используют любой повод, чтобы поставить Россию в затруднительное экономическое положение, и, если бы не было истории с Алексеем Навальным, то Вашингтон нашел бы другой повод для введения санкций.

Россия непременно ответит США на рестрикции, однако, отмечает Деньгин, пока говорить об этом рано – нужно реагировать на подобное только тогда, когда меры будут приняты в силу. Пока никакой конкретики относительно антироссийских санкций нет.

Парламентарий в беседе с РИА "Новости" отметил, что американцы используют абсолютно любые поводы для подрыва российской экономики, но он надеется, что у американских политиков в этот раз хватит мудрости на конструктивный диалог с Россией.

Напомним, накануне палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, посвященную теме "отравления" российского оппозиционера Алексея Навального. В ней призвали американские власти принять новые ограничения в отношении России.