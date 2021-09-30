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Киеву посоветовали не размахивать "картонной дубиной" в надежде на союзников

Новое заявление главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы не вызывает озабоченности в Москве – действующий министр иностранных дел Незалежной вполне соответствует общему образу официального Киева, который использует мнимые угрозы с размахиванием "дубины", надеясь на заступничество третьих стран. Такое заявление сделал депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее Кулеба заявил, что Киев готов обеспечить РФ "серьезные проблемы". При этом министр обвинил Кремль в "манипуляции, лжи и цинизме", сообщив, что украинская сторона находится во взаимодействии с партнерами над созданием условий для того, чтобы Россия "прекратила агрессию".

Однако, указал Белик, российская сторона столкнулась с обвинениями со стороны тех, кто начисто лишен способности к объективности и честности. Действующая украинская администрация "размахивает картонной дубиной" на фоне стоящего сзади патронажа. Складывающиеся на практике примеры позволяют сделать вывод о том, что союзники предпочтут избежать разборок.

"Думаю, Киев не имеет ни желания, ни сил для того, чтобы с нами разбираться. Россию винят в агрессии те, кто в 14 году выкалывал ОМОНу глаза и сжигал их заживо. Теперь они записали себя в отцы гуманизма", – выразил мнение парламентарий.

В целом, напомнил депутат, угрозам от главы украинского МИД в адрес России уже нет счета, и последний демарш не является чем-то особенным.

Подобные угрозы министр иностранных дел Украины ранее адресовал ООН за отсутствие на "Крымской платформе": тогда глава МИД пообещал провести с коллегами из всемирной организации "воспитательную беседу".