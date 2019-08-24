В России отреагировали на публикацию The Guardian о российском Крыме

Российский сенатор Сергей Цеков заявил, что решение британского издания The Guardian поменять подпись о принадлежности Крыма России под фото с фестиваля «Таврида-Арт» могло быть принято под давлением.

Ранее стало известно, что газета 22 августа опубликовала репортаж с лучшими фотографиями со всех уголков мира. Туда попал снимок, сделанный на российском творческом фестивале «Таврида-Арт», который проходит сейчас в Крыму. В подписи к снимку значилось, что Крым — это Россия.

Однако позже издание подпись изменило, убрав оттуда название страны.

«Конечно, это давление на свободу слова в Великобритании. Думаю, могли вмешаться представители власти. Надо понимать, что в таких вопросах полноценной свободы слова на Западе нет», — процитировало политика РБК.

Помимо Цекова, ситуацию прокомментировал депутат Владислав Ганжара. По его мнению, позиция некоторых сотрудников газеты может не совпадать с антироссийской риторикой западных СМИ. Он подчеркнул, что никакое давление не способно исправить понимания людей ситуации вокруг Крыма.

20 августа в Крыму стартовал первый фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт», который стал площадкой для обмена опытом между молодыми деятелями искусства.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного на территории полуострова в марте 2014 года. Ряд государств, в том числе страны-члены Евросоюза, США и Украина не признали итоги голосования. Россия указывает, что результаты референдума являются легитимными, а присоединение Крыма — исторически справедливым решением.