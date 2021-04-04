В России отреагировали на планы Украины и НАТО по подготовке к войне

Заявление представителя Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, заявившего, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки действий в войне с Россией, оценили несколько депутатов Государственной думы. О своем мнении парламентарии рассказали 3 апреля.

Что думают депутаты Госдумы

Так, депутат от крымского региона Михаил Шеремет уверен, что после таких слов Запад не сможет отрицать агрессивную сущность Североатлантического альянса. Он посоветовал НАТО изучить историю Великой Отечественной войны перед началом агрессивных шагов в сторону России.

По его мнению, возможная агрессия Украины и НАТО в отношении России закончится плачевно для инициаторов нападения.

Другой депутат Госдумы Руслан Бальбек уточнил в беседе с RT, что подобными заявлениями Киев пытается показать свою значимость. «Наивно со стороны Киева верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Зеленского», — отметил парламентарий.

Кроме того, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец также посоветовал представителям НАТО вспомнить последствия военной агрессии против России. По его мнению, если «не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии» уроки истории ничему не научили, то, вероятно, жизнь научит.

Позиция Киева

Ранее 3 апреля глава штаба партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что вместе с представителями политической силы начал собирать резервистов после обострения ситуации в Донбассе.

Если Россия попробует напасть на Украину, то Киев «прольет столько крови, что им не понравится», заявил накануне Алексей Арестович.

«Defender Europe 2021 — это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», — объяснил представитель Украины.

Как он добавил, основной фокус учений НАТО делается на Балканы, Крым и территории севернее полуострова.

Военные учения НАТО Defender Europe 2021

В одних из крупнейших с 1991 года военных учениях под руководством Пентагона примут участие 28 000 военнослужащих из 27 стран. Defender Europe 2021 включит «почти синхронные операции более чем на 30 тренировочных площадках» в десятке стран.

Маневры пройдут в мае-июне. В настоящее время США перевозят свои оборудование и персонал в Нидерланды, Италию и Германию. Из стран — партнеров НАТО к военным учениям активно привлекут Украину, Грузию и Молдавию.

Учения планировались на весну 2020 года. «Речь идет о перемещении таких контингентов, создании такой угрозы, которая с точки зрения военного искусства требует передислокации российских и, вероятно, белорусских вооруженных сил к границам Литвы, Латвии, Эстонии. В ходе грядущих учений будет производиться тренировка, а может, и подготовка к реальным боевым действиям непосредственно у границ России и Белоруссии. Я считаю, что это провокация особо крупного масштаба», — рассказал год назад «Известиям» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.