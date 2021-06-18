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В России отреагировали на дерзость НАТО: "Может, сразу ядерное разоружение?"
18 июня 2021, 21:40 • 139 • Политика
Блок НАТО выразил сожаление из-за выхода России из Договора по открытому небу. "А может, лучше сразу одностороннее ядерное разоружение России провести? Почему нет?" - отреагировали в русском сегменте Сети.
НАТО сожалеет о решении России покинуть Договор по открытому небу и призывает пересмотреть это решение, говорится в официальном заявлении альянса. Это вызвало усмешку в России.
Речь идёт о соглашении, которое позволяет подписавшим его странам проводить разведывательные полёты над территориями друг друга. Ранее США в одностороннем порядке вышли из договора, однако остальные страны НАТО остались в нём и хотят продолжать летать над Россией.
- прокомментировали "призывы" и "сожаления" НАТО в Telegram-канале "Голос Мордора".
Напомним, что в пятницу, 18 июня, МИД России объявил, что 18 декабря текущего года страна официально выходит из Договора по открытому небу. Соответствующее уведомление отправлено всем странам - участницам соглашения.
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