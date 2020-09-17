В России отказались считать Америку соперником

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Вашингтон сознательно подталкивает Москву к конфронтации

Странным назвал сенатор Владимир Джабаров заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия и Китай являются главными соперниками США.

"Мы так не считаем",

- отреагировал Джабаров. Он напомнил, что Москва всегда готова к переговорам по сокращению вооружений и вообще к любому взаимодействию, передает РИА ФАН. Вашингтон на конструктивные шаги не идет, но при этом делает конфронтационные заявления.

"Американцы сознательно сталкивают нас ( Россию и Китай - прим.ред.) на позицию противников", – сделали вывод в Совфеде.

Ранее Эспер заявил, что пока США боролись с международным экстремизмом, они отвлеклись от других мощных противников, передает телеканал "360". Он отметил, что Москва и Пекин увлеклись в последние годы модернизацией военных сил, и назвал их главными "стратегическими соперниками" Вашингтона, сообщает "МИР 24".

Ранее Пентагон анонсировал новые меры по сдерживанию России. По мнению экспертов, главной точкой столкновения интересов двух держав станет регион Черного моря. При этом последние события, в частности, ситуация вокруг Алексея Навального, могут привести к новой затяжной холодной войне между Западом и Россией.