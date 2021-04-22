В России отказались от "дня тишины" при многодневном голосовании. Решение закрепила Госдума.

Депутаты Государственной Думы приняли закон, который отменяет запрет предвыборной агитации в "день тишины" накануне выборов в случае проведения многодневного голосования.

Согласно новому документу если Центризбирком принимает решение о проведении голосования в течение нескольких дней, предвыборную агитацию следует завершить "в ноль часов по местному времени первого дня голосования".

Напомним, 12 сентября прошлого года в России прошёл уникальный "день тишины". Он был первый и единственный в истории, когда запрет на агитацию действовал при уже начавшемся голосовании, а не накануне.

Во время наступившего "дня тишины" по закону нельзя было раздавать листовки, проводить митинги и другие политические акции. На телевидении и радио не крутили агитационные ролики. На своих местах оставались лишь плакаты, которые были размещены ранее, но только при условии их нахождения не ближе полусотни метров от избирательных участков. Политическая реклама в интернет-изданиях, которая была размещена в предыдущие дни, тоже не удалялась.