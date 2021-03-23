В России отказались от идеи увеличения штрафов по КоАПу

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ не будут увеличены штрафы. Об этом 23 марта заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

В первой версии проекта нового КоАПа предполагалось, что штрафы — например, за нарушения ПДД — могут быть увеличены.

«Принято принципиальное решение — не ужесточать административные санкции в новом КоАПе. По аналогичным составам они будут сохранены на уровне кодекса, который будет действовать на момент принятия новой редакции», — цитирует «РИА Новости» слова Руковишниковой.

Кроме того, сенатор рассказала, что в новой редакции КоАПа появится возможность замены штрафа на предупреждение в ряде случаев. Замена будет необязательной, решение в каждом конкретном случае будут принимать суд или контролирующие органы. Главным условиям является то, что правонарушение должно совершаться впервые и быть негрубым.

«Снижены санкции за те негрубые правонарушения, которые не несут угрозы жизни и здоровью, общественному порядку — проект нового КоАПа предусматривает возможность замены штрафных санкций по этим составам предупреждением», — добавила Руковишникова.

22 марта в Минспорте рассказали «Известиям», что в КоАП добавят штрафы за влияние на результаты спортивных турниров.

Для граждан санкция составит от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Также предлагается возложить обязанность на составление протоколов таких правонарушений на органы внутренних дел.