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В России определились с датой парада Победы - Путин
27 мая 2020, 15:55 • 57 • В мире
В России названа дата, когда в стране проведут парад Победы. Президент отдал приказ начать готовиться к параду. Им отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Парад пройдёт 24 июня 2020 года.
В России определились с точной датой парада Победы. Президент России Владимир Путин отдал приказ готовить к параду, который пройдёт 24 июня 2020 года. Президент уточнил, что пик пандемии коронавируса в нашей стране уже пройден.
Напомним, ранее вице-спикер Государственной Думы Игорь Лебедев назвал предварительную дату референдума по поправкам в Конституцию РФ. Не исключено, что его проведут в один день с парадом Победы. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов и дождаться решения президента.
Традиционный парад Победы в 2020 году перенесли из-за пандемии коронавируса. Среди обратившихся к президенту организаций Российская ассоциация героев, Общероссийская общественная организация ветеранов ВС РФ, Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и ряд других. Они считали, что требуется "принять сложное, но справедливое решение".
По мнению авторов обращения, военный парад должен быть проведён, когда эпидемиологическая ситуация превратит его не в угрозу, а в "торжество мира и безопасности". Главы ветеранских организаций признались, что в текущей обстановке невозможно гарантировать безопасность здоровья при проведении торжественного мероприятия. Среди вариантов называли даты в конце июня и конце сентября.
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