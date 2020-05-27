Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошник...
Главная / В мире

В России определились с датой парада Победы - Путин

27 мая 2020, 15:55  •  57 • В мире
В России названа дата, когда в стране проведут парад Победы. Президент отдал приказ начать готовиться к параду. Им отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Парад пройдёт 24 июня 2020 года.
В России определились с точной датой парада Победы. Президент России Владимир Путин отдал приказ готовить к параду, который пройдёт 24 июня 2020 года. Президент уточнил, что пик пандемии коронавируса в нашей стране уже пройден.
Напомним, ранее вице-спикер Государственной Думы Игорь Лебедев назвал предварительную дату референдума по поправкам в Конституцию РФ. Не исключено, что его проведут в один день с парадом Победы. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов и дождаться решения президента.
Традиционный парад Победы в 2020 году перенесли из-за пандемии коронавируса. Среди обратившихся к президенту организаций Российская ассоциация героев, Общероссийская общественная организация ветеранов ВС РФ, Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и ряд других. Они считали, что требуется "принять сложное, но справедливое решение".
По мнению авторов обращения, военный парад должен быть проведён, когда эпидемиологическая ситуация превратит его не в угрозу, а в "торжество мира и безопасности". Главы ветеранских организаций признались, что в текущей обстановке невозможно гарантировать безопасность здоровья при проведении торжественного мероприятия. Среди вариантов называли даты в конце июня и конце сентября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
27 мая 2020, 09:55
Не сломав, не узнаешь: Русские придумали способ защитить свои двигатели от китайских "умельцев"
26 мая 2020, 22:55
"На хребте Евросоюза въехали американцы": Небензя рассказал, как Украина превратилась в "колонию"
26 мая 2020, 16:55
"Хана Европе": Сатановский стихами русских классиков ответил на американский "кинжал в сердце"
27 мая 2020, 11:55
Задолжал £2,8 млн: СМИ раскрыли лондонскую подноготную похитителя денег у Навального
27 мая 2020, 11:55
"В США - 25% погибших в мире": Пушков раскрыл, как США "сваливают" на Россию проблемы в пандемию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
23 мая 2020, 08:55
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на провокацию
25 мая 2020, 23:55
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один ряд с Горбачёвым
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"
21 мая 2020, 09:55
Харьков и Одесса разобьют голову «Слуге народа»
24 мая 2020, 21:55
Ницой И Фарион
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.