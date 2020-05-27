В России определились с датой парада Победы - Путин

В России определились с точной датой парада Победы. Президент России Владимир Путин отдал приказ готовить к параду, который пройдёт 24 июня 2020 года. Президент уточнил, что пик пандемии коронавируса в нашей стране уже пройден.

Напомним, ранее вице-спикер Государственной Думы Игорь Лебедев назвал предварительную дату референдума по поправкам в Конституцию РФ. Не исключено, что его проведут в один день с парадом Победы. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов и дождаться решения президента.

Традиционный парад Победы в 2020 году перенесли из-за пандемии коронавируса. Среди обратившихся к президенту организаций Российская ассоциация героев, Общероссийская общественная организация ветеранов ВС РФ, Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и ряд других. Они считали, что требуется "принять сложное, но справедливое решение".

По мнению авторов обращения, военный парад должен быть проведён, когда эпидемиологическая ситуация превратит его не в угрозу, а в "торжество мира и безопасности". Главы ветеранских организаций признались, что в текущей обстановке невозможно гарантировать безопасность здоровья при проведении торжественного мероприятия. Среди вариантов называли даты в конце июня и конце сентября.