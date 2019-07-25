В России обыскивают офис компании, отправившей российский танкер в "украинскую ловушку"

К владельцам захваченного Украиной российского танкера пришли с обысками. Правоохранительные органы России проводят следственно-оперативные действия в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике.

"К нам прибыли представители правоохранительных органов, они у нас", - цитирует ТАСС слова представителя фирмы.

Источники в правоохранительных органах Краснодарского края подтверждают проведение следственно-оперативных действий в офисе судовладельца. Отмечается, что следователи устанавливают причины, по которым российское судно оказалось в украинском порту, где и было захвачено.

Ранее в компании, владеющей захваченным кораблем, заявили, что не знают, как их судно попало в украинский порт. По словам представителей фирмы, ответить на вопрос мог бы глава компании, но его не будет до понедельника и связаться с ним по телефону возможности нет. Политолог Михаил Синельников-Оришак предполагает, что танкер мог зайти в украинский порт из-за дешевого ремонта, либо судно перевозило контрабанду.

Напомним, что в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины захватила российский танкер Nеyma, который пришвартовался в порту Измаил в Одесской области. На борту судна был экипаж 10-12 человек.

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