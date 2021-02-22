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В России объявили о создании новой политической партии
22 февраля 2021, 16:25 • 29 • Политика
"Справедливая Россия" объявила об объединении с двумя другими партиями. Коалиция будет представлена под новым названием. Объединение трёх партий и изменения в уставе были приняты на съезде партии в понедельник.
В России объявлено о создании объединённой партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".
В понедельник 22 февраля, три партии - "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" провели политические съезды, где анонсировали создание коалиции.
Лидером этого союза был избран глава "справедливороссов" Сергей Миронов. Главы двух остальных партий, а также их сопартийцы были приняты в объединённую структуру.
Шансы на успех нового объединения, в том числе на будущих выборах в Госдуму, ранее детально оценивал политолог Андрей Перла.
Способ добиться, чтобы у русских патриотических сил было парламентское представительство, адекватное численности и роли в обществе русского большинства, - не в создании разнообразных коалиций малых партий, подчеркивал он. По его мнению, русские патриоты, государственники должны быть во всех фракциях, но прежде всего во фракции большинства.
"Единственный, по-видимому, способ добиться этого предложен Обществом "Царьград" и его лидером Константином Малофеевым: это анкетирование кандидатов. Определяющее для граждан основы их убеждений. Патриот может быть более "правым" или "левым", но он не может не разделять русских народных ценностей", - констатировал Перла.
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