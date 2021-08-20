В России объяснили Украине невозможность встречи Путина с Зеленским

Дмитрий Козак. Фото: Pravda Komsomolskaya//www.globallookpress.com

Представитель Кремля указал на имитацию политической активности руководства Незалежной

У Москвы нет никаких проектов договоренностей по встрече президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, о чем доносятся сообщения с берегов Днепра. Об этом заявил замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак.

Он назвал предложения Киева на данную тему имитацией политической активности, передает РИА "Новости".

"Никаких предложений, о чем можно было бы поговорить, о чем можно было бы договориться, проектов договоренностей не внесено, не предложено", – подчеркнул представитель Кремля.

Козак указал на наличие неких "аморфных" предложений со стороны киевского режима, который выражает обеспокоенность за безопасность всей Европы. Однако Старый Свет здесь вовсе не при чем.

"Тогда всю Европу надо приглашать на эти переговоры", – заключил Козак.

Напомним, в конце апреля пан Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ глава России позвал Владимира Александровича Москву, но предупредил, что беседа может быть исключительно на тему двусторонних отношений. А ситуацию в Донбассе украинский лидер должен решать за столом переговоров с представителями ДНР и ЛНР.

Позже, 30 июня, в ходе прямой линии с россиянами, Владимир Владимирович сообщил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, поскольку тот "отдал свою страну под полное внешнее управление".

