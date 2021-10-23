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В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу

23 октября 2021, 13:45  •  192 • Политика
Юлия Тимошенко. Alexander Kosarev/www.globallookpress.com
Экс-премьер решила упрочить свое положение
Российский политолог Руслан Бальбек оценил недавние заявления лидера "Батькивщины" и бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвинившей официальный Киев во лжи после сообщения политического руководства страны о покупке европейского газа.
Тимошенко указала, что в действительности Украина всегда использовала российский газ, и попросила руководство, которая обвинила в "большом обмане", показать, где именно в Европе добывается сырье. По мнению Бальбека, экс-премьер нацелилась на выход из "политического сумрака", нарабатывая себе рейтинг.
Лидер "Батькивщины", продолжил Бальбек, таким образом вознамерилась увеличить свой политический вес, так как  усматривает в качестве одного из средств громкие слова в отношении действующей администрации. Юлия надеется продвинуть себя в качестве единственной достойной политической фигуры в стране в качестве альтернативы. Провал украинских властей, допустивших дефицит газа, уверен политолог, бывшему премьеру фактически "на руку".
Бальбек объяснил, что у избирателей давно отсутствует доверие к Владимиру Зеленскому. Тимошенко же расставляет акценты таким образом, чтобы население прислушалось к ней, фигуре прежних формаций. Так что в действительности, указал эксперт, в подобных словах нужно усматривать лишь борьбу за власть.
"Один пытается эту власть удержать, а вторая пытается к этой власти прийти", – пояснил специалист. 
Ранее в администрации Зеленского заявили, что газового дефицита в стране нет, и власти справятся с отопительным сезоном на Украине. А все иные точки зрения, транслируемые и тиражируемые информационными ресурсами и рядом телеканалов, являются политическими измышлениями против Киева.

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