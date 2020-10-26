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В России объяснили отсутствие масштабных санкций против Украины

26 октября 2020, 23:00  •  138 • Политика
Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com|www.globallookpress.com
В Москве фиксируют продолжение политики дискриминации русского языка
Москва не станет вводить широкомасштабных санкций в отношении Киева, поскольку из-за них пострадают обычные граждане Незалежной. Такую точку зрения на проблему высказал депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
При этом он отметил, что постмайданные власти Украины продолжают политику дискриминации по отношению к русскому языку.
"В первую очередь, широкомасштабные санкции повлияют на обычных людей, проживающих на территории Украины. Но мы же один народ, который живет в трех государства", – цитирует РИА ФАН парламентария.
Он рассказал, что недавно в Национальной академии наук Украины обсуждался вопрос, как заставить учителей и школьников разговаривать на мове не только во время уроков, но и вне классов.
По его мнению, дискриминируя русский язык киевский режим подрывает сам себя.
"Чем больше будут запрещать, тем больше будет вызываться негатив. На самом деле, выборы, которые прошли вчера, тому подтверждение", – подчеркнул Туров.
Напомним, накануне прошли региональные выборы в Незалежной с самой низкой явкой за всю историю страны. Как считают эксперты, они показали провал пропрезидентской партии "Слуга народа" и еще больше укрепили раздел соборной на Запад и Восток.
Что касается санкций, ранее президент РФ Владимир Путин снял ограничения с ряда украинских предприятий по личной просьбе лидера "Оппозиционной платфоры – За жизнь" Виктора Медведчука. По данным политика, местная казна потеряла на российских рестрикциях миллиарды долларов.

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