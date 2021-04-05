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В России объяснили нежелание Европы покупать "Спутник V"

05 апреля 2021, 09:55  •  108 • Политика
Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/www.globallookpress.com
В ЕС боятся, что российская разработка затмит местные вакцины
Евросоюз переживает о том, что российский препарат от коронавируса "Спутник V" станет популярнее европейских вакцин. Именно поэтому там не торопятся с тем, чтобы одобрить и закупать разработку наших ученых. Такого мнения придерживается директор исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Как рассказал специалист РИА "Новости", Европа боится того, что российская вакцина обладает рядом преимуществ, поэтому и не пускает на свой рынок. Ведь есть все шансы, что "Спутник V" затмит европейские препараты.
Европейское агентство по лекарственным средствам изучает российскую вакцину с начала марта 2021 года. Предполагается, что инстанция одобрит препарат в мае.
При этом отечественная разведка ранее заявляла о том, что Европа пытается в срочном порядке придумать, как дискредитировать "Спутник V". Видные политики в ЕС даже говорили о том, что не станут принимать российскую вакцину ни при каких условиях. Таким громким заявлением, например, отметился еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.
А вот глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер и вовсе призывал регулятор затянуть с выдачей разрешения до лета. Это, по его мнению, нужно для того, чтобы европейские вакцины смогли нарастить производство и занять рынок.
"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

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