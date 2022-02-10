В России обеспокоились возможным размещением США своих РСМД в Японии

Россия расценит как угрозу своей безопасности возможное размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии, заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин.

По его словам, Москва учитывает, что ключевым союзником Токио на международной арене является Вашингтон, открыто позиционирующий Россию в качестве «противника, а то и врага». В связи с этим на японское правительство оказывается давление, в том числе в военно-политической области.

«Поэтому мы всё-таки рассчитываем, что японская сторона будет учитывать и такой принцип, как неделимость безопасности, а он подразумевает необходимость не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Это касается и эвентуального размещения американских РСМД на японской территории, о возможности чего с японской стороны в последнее время говорится вполне открыто», — заявил посол в интервью «Интерфаксу», опубликованном 10 февраля.

Как указал Галузин, в случае реализации планов США по размещению РСМД в Японии неизбежно появятся новые угрозы в отношении безопасности РФ. Эти угрозы в первую очередь проистекают из характера нынешней политики США.

«В отношении России эта политика может быть охарактеризована как враждебная. Соответственно, также приходится рассматривать проистекающий из этого военный потенциал, который представляют собой ракеты средней и меньшей дальности», — добавил дипломат.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность в связи с союзничеством США и Японии и возможным размещением американских РСМД в Японии. По его словам, в соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности между Японией и США американцы имеют очень большую свободу действий на японской территории. Он подчеркнул, что в случае размещения РСМД США в Японии будет создаваться угроза для РФ.

6 января госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в рамках сотрудничества в научно-технической сфере Вашингтона и Токио начнутся совместные американо-японские исследования угроз от гиперзвуковых и спутниковых систем вооружений. Страны намерены подписать договоренности о расходах Токио на содержание американских военных баз в течение пяти лет — это позволит «повысить боеготовность и операционную совместимость».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.