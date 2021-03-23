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В России новый кризис? Санкции ещё только на пороге, а экономика уже висит на волоске

23 марта 2021, 19:25  •  112 • Политика
В России настаёт новый кризис? Новые санкции ещё только на пороге, а экономика уже висит на волоске. Так, нерезиденты активно отказываются от вложений в рубли и рублёвые госбумаги. В результате евро вновь перевалил за 90 рублей, а доллар оказался в районе 76.
Рубль и государственные долговые бумаги сегодня на Московской бирже показали существенную коррекцию, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Так, евро вновь перевалил за 90 рублей, а доллар оказался в районе 76. За минувшие семь дней национальная валюта уже просела к "американцу" более чем на 4%.
Сегодня падение рубля происходило на фоне распродажи облигаций федерального займа иностранными инвесторами, которая принимает серьёзные масштабы. Уже накануне на межбанковском денежном рынке стали расти ставки.
Трёхмесячная ставка MosPrime взлетела на 12 базисных пунктов - до 5,05% годовых. Ставки длинных валютных свопов подскочили на 13-15 б.п. Стоимость межбанковских кредитов овернайт повысилась на 10 б.п.
Таким образом, от вложений в рубли и рублёвые госбумаги активно избавляются нерезиденты. Деньги от продажи идут на покупку валюты. Ключевая причина - новые антироссийские санкции, которые может ввести Запад.
Судя по торгам, рынок рассчитывает на более жёсткий сценарий санкций, чем предполагалось изначально, - с запретом не только инвестировать в новые выпуски, но и совершать операции по ранее произведённым проспектам.
Возможно, кто-то боится, что отдельные банки будут отключены от SWIFT или отрезаны от зарубежных корсчетов, что равносильно запрету проводить операции в валюте.
Аналитики замечают, что ключевое сопротивление для рубля - отметка 76,35 за доллар. Если этот рубеж не устоит, откроется дорога к курсу в районе 80 рублей. Они подчёркивают, что рубль "так и не смог оправиться после заявлений президента США Джо Байдена", который назвал своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей" и пообещал ему "расплату" за якобы вмешательство в выборы.
Новые санкции Вашингтон объявит на этой неделе, и, по словам источников Bloomberg, рассматриваются меры вплоть до заморозки активов олигархов и запрета на операции с российским госдолгом.

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