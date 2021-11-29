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В России нездоровая ситуация: "Казна ломится от денег" - эксперт

29 ноября 2021, 20:10  •  53 • Политика
В эфире Царьграда финансовый аналитик Дмитрий Голубовский указал на нездоровую ситуацию на рынке России. Управление долговым рынком выглядит странно в условиях, когда "казна ломится от денег".
Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в эфире "Первого русского" обратил внимание на "тревожные звоночки" российского долгового рынка. Свой комментарий он дал в эфире программы "Без цензуры" на Царьграде:
Если вы посмотрите на то, что у нас происходит с долговым рынком, то обнаружите тревожные звоночки. То "Роснано" не платит, то Объединённая вагоностроительная компания (ОВК) допустила дефолт по своим облигациям. Что-то с окологосударственными финансами происходит. Что-то не то творится. Мы не знаем, что там в Россельхозбанке, не знаем, что в Пенсионном фонде России и, тем более, в негосударственных пенсионных фондах. Чёрт его знает, какие там дела.
Ведущий "Без цензуры" Никита Комаров согласился с подобной оценкой, отметив, что при разборе дел ОВК стало ясно, как всё намешано внутри структуры - владеют компанией "Траст" и "Открытие", а контролируется работа Центробанком. И, по всей видимости, менеджмент владельцев надавал друг другу долгов и расписок, в результате случился дефолт.
Причём всё это контролируется Центральный банком, - акцентировал внимание Голубовский. - А Центральный банк не контролируется никем. Точнее, он контролируется, но иностранными организациями, в том числе Международный валютный фонд (МВФ) даёт ему советы. Но так, чтобы какие-то депутаты пришли туда и спросили - "что у вас тут творится?", это невозможно.
А в конечном счёте ситуация с бюджетом России - в этом году он снова принят профицитным, складывается удивительная, подчеркнул Голубовский:
У нас складывается нездоровая ситуация, когда у нас казна ломится от денег. Вы вдумайтесь! Казна ломится от денег.
Полная версия дискуссии доступна в видеоформате чуть ниже.
Программа "Без цензуры", напомним, выходит на "Первом русском" по понедельникам и пятницам в 16:00. Не пропустите!

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