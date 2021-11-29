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В России нездоровая ситуация: "Казна ломится от денег" - эксперт
29 ноября 2021, 20:10 • 53 • Политика
В эфире Царьграда финансовый аналитик Дмитрий Голубовский указал на нездоровую ситуацию на рынке России. Управление долговым рынком выглядит странно в условиях, когда "казна ломится от денег".
Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в эфире "Первого русского" обратил внимание на "тревожные звоночки" российского долгового рынка. Свой комментарий он дал в эфире программы "Без цензуры" на Царьграде:
Ведущий "Без цензуры" Никита Комаров согласился с подобной оценкой, отметив, что при разборе дел ОВК стало ясно, как всё намешано внутри структуры - владеют компанией "Траст" и "Открытие", а контролируется работа Центробанком. И, по всей видимости, менеджмент владельцев надавал друг другу долгов и расписок, в результате случился дефолт.
А в конечном счёте ситуация с бюджетом России - в этом году он снова принят профицитным, складывается удивительная, подчеркнул Голубовский:
Полная версия дискуссии доступна в видеоформате чуть ниже.
Программа "Без цензуры", напомним, выходит на "Первом русском" по понедельникам и пятницам в 16:00. Не пропустите!
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