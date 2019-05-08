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В России неуправляемые боеприпасы будут иметь такую же точность, как управляемые ракеты
08 мая 2019, 06:09 • 203 • Политика
СВП-24 "Гефест" обеспечит российским бомбардировщиком такую же точность боеприпаса, как у управляемой ракетой.
В военном технополисе "Эра", расположенным в Анапе, работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест", рассказал журналистам источник.
Совершенствуется прицельный комплекс "Гефест" для самолетов, это позволит повысить точность применения неуправляемых боеприпасов. Такие снаряды называют "высокоточки", пояснил источник.
Ранее генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Макушев проинформировал, что точность поражения неуправляемыми бомбами с борта, оснащенного "Гефестом", сопоставима с применением управляемых ракет. Сейчас работают над тем, чтобы сделать этот боеприпас не просто приближенным по точности к управляемым, а полностью соответствующим.
Информация дана ТАСС.
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