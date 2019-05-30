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В России некоторые виды соцвыплат освободят от уплаты НДФЛ

30 мая 2019, 17:54  •  41 • Политика
Около десятка видов социальных выплат освободят от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий проект закона в четверг, 30 мая, одобрили депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении.
Речь идет о компенсационных выплатах, связанных с возмещением расходов на оплату коммунальных услуг, доходах в денежной или натуральной формах, полученных в соответствии с законодательными актами РФ, актами президента и правительства, законами или иными актами органов госвласти в связи с рождением ребенка.
В этот же перечень вошли выплаты гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, пишет «Интерфакс».
От уплаты НДФЛ будет также освобожден проезд работников и членов их семей, проживающих на Крайнем Севере, к местам отдыха, доходы в виде компенсаций за неиспользованный отпуск и предоставленные дополнительные сутки отдыха, а также доходы в виде единовременных компенсационных выплат медработникам, в случае если они не превышают один миллион рублей.
Кроме того, поправки внесены в правила установления социального налогового вычета по НДФЛ при покупке лекарств по рецептам. Его предлагают распространить на все препараты, назначаемые врачом и приобретаемые налогоплательщиком за счет собственных средств, а не только на те лекарства, которые включены в утвержденный правительством перечень.
17 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что семьи, доход которых составляет менее двух прожиточных минимумов, с 2020 года начнут получать выплаты на первенца.

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