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В России не верят в вывод войск США из Сирии: "доверяй, но проверяй"
21 декабря 2018, 11:24 • 66 • Политика
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сомнения по поводу вывода американских войск из Сирии. "Доверяй, но проверяй", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил во всеуслышание, мол, проамериканская коалиция и, в частности, Штаты, полностью ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.
"Это было единственной причиной нахождения американских военных в стране", - заявил Трамп. Позже стало известно, что Штаты начали выводить войска из САР.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что сомневается по поводу подобных заявлений р выводе войск.
"Доверяй, но проверяй - давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем", - сказал Небензя журналистам. И добавил, что ранее также звучали подобные заявления, которые, впрочем. Заканчивались "усилением присутствия армии США"
"Подобные заявления были и раньше": Небензя - о выводе американских войск из Сирии
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