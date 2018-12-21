В России не верят в вывод войск США из Сирии: "доверяй, но проверяй"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил сомнения по поводу вывода американских войск из Сирии. "Доверяй, но проверяй", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил во всеуслышание, мол, проамериканская коалиция и, в частности, Штаты, полностью ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.

"Это было единственной причиной нахождения американских военных в стране", - заявил Трамп. Позже стало известно, что Штаты начали выводить войска из САР.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что сомневается по поводу подобных заявлений р выводе войск.

"Доверяй, но проверяй - давайте сначала посмотрим, куда мы с этим выйдем", - сказал Небензя журналистам. И добавил, что ранее также звучали подобные заявления, которые, впрочем. Заканчивались "усилением присутствия армии США"

"Подобные заявления были и раньше": Небензя - о выводе американских войск из Сирии