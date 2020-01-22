В России не стало Министерства по делам Северного Кавказа: Путин упразднил ведомство

Президент России Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Соответствующий указ был подписан главой государства и опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, функции упразднённого ведомства возьмёт на себя Министерство экономического развития. Теперь оно будет заниматься разработкой проектов государственных программ по развитию Северного Кавказа.

Напомним также, что сегодня, 21 января, глава государства назначил первого вице-премьера и заместителей главы правительства. Кресло первого вице-премьера получил Андрей Белоусов. Должности заместителей главы правительства получили Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.