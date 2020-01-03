В России не стало главного конструктора боевых машин пехоты: Ушёл из жизни создатель БМП-2 и БМП-3

В России ушёл из жизни главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколения Александр Благонравов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Курганской области.

Советский учёный и конструктор бронетехники, профессор скончался в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает РИА "Новости". К тому моменту ему шёл 87-й год.

Благонравов в 1974 - 1989 годах был главным конструктором Курганского машиностроительного завода. При его активном участи созданы БМП-2, а позднее и БМП-3, не имеющая аналогов за рубежом.

За выдающиеся достижения в 1996 году Благонравову присвоено почётное звание заслуженного деятеля науки и техники.