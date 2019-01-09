«В России не используют людей в качестве пешек»: в Кремле прокомментировали данные о возможности обмена Уилана на Бутину

Москва не использует людей в качестве «пешек в дипломатической игре». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном обмене подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана на удерживаемую под арестом в США россиянку Марию Бутину. Ранее в МИД России подчеркнули, что этот вопрос неправильно поднимать до предъявления официальных обвинений гражданину Соединённых Штатов. В начале января Уилана поместили под арест на два месяца.

Россия не использует людей в качестве политического инструмента. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предположение, что Москва может обменять задержанного по подозрению в шпионаже американского гражданина Пола Уилана на остающуюся под арестом в США россиянку Марию Бутину.

«Я таких заявлений не слышал, поэтому ничего не могу сказать… В России никогда не используют людей в качестве пешек в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, — это да, это осуществляется на регулярной основе», — сказал Песков.

Отметим, что возможность обмена Уилана ранее прокомментировали и в МИД России, отметив, что до предъявления обвинений говорить об этом неправильно.

«Что касается возможностей тех или иных обменов, то невозможно и неправильно в эту плоскость ставить вопрос сейчас, когда даже ещё официально не предъявлены обвинения», — сказал замглавы МИД Сергей Рябков агентству РИА Новости.

МИД России сразу после задержания американского гражданина уведомил об этом посольство США, как это подразумевает двусторонняя консульская конвенция. В Госдепе подтвердили получение этого уведомления и рассказали, что запрос на консульский доступ был отправлен российской стороне.

«Мы в курсе задержания гражданина США российскими властями. Нас официально уведомило о задержании Министерство иностранных дел. Обязательства России в рамках венской конвенции требуют, чтобы она предоставила консульский доступ. Мы запросили такой доступ и ожидаем, что российские власти его предоставят», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Позже, 2 января, посол США в России Джон Хантсман навестил Пола Уилана. Деталей разговора не представлено, однако отмечается, что подозреваемому была предложена помощь посольства.

3 января Лефортовский суд Москвы поместил Уилана под арест на два месяца. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей… Сегодня я направил апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда Москвы об избрании меры пресечения. Я прошу отпустить его под залог, размер которого предлагаю определить суду», — приводит слова юриста РИА Новости.

Тем временем выяснилось, что у Уилана, помимо американского, есть ещё британское, канадское и ирландское гражданство.

«Посольство Ирландии в Москве запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, задержанному в России, после получения запроса о помощи. Министерство иностранных дел и торговли окажет всю возможную помощь в связи с этим делом», — сказали 4 января RT в ирландском МИД.

Однако 7 января официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Уилана посетили только американские дипломаты.

«Посетили только представители США. Больше американская сторона по этому вопросу не обращалась… Остальные попросили дать разрешение посетить по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года», — сказала она.

Позже в ирландском и британском консульствах сообщили, что запросили консульский доступ к Полу Уилану.

«После получения запроса о содействии наши сотрудники запросили консульский доступ для того, чтобы мы могли навестить его. Мы хотим провести консульский визит как можно скорее, как только доступ будет одобрен», — сказали РИА Новости в посольстве Великобритании.

При этом брат Уилана Дэвид считает, что Пол невиновен. Об этом он сказал в беседе с видеоагентством Ruptly.

«Я не думаю, что есть хоть один шанс, что мой брат Пол — шпион, — сказал брат обвиняемого. — Было очень обширное и подробное расследование его личных данных и социальных сетей. Это вторжение в его личную жизнь, но, с другой стороны, эта не очень хорошая вещь доказывает, что он не шпион. Любой, у кого есть подобные профили в социальных сетях и показана туристическая активность, не может быть шпионом».

Тем временем россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в «сговоре с целью работы агентом Российской Федерации в Соединённых Штатах без предварительного уведомления генерального прокурора», остаётся под арестом с 15 июля 2018 года. В России её дело считают политически мотивированным.

«Всё, что происходит вокруг неё, не имеет никакого отношения ни к юриспруденции, ни к правосудию, ни к следствию, а является исключительно политическим давлением, шантажом, и применяется огромная линейка инструментария по психологическим экспериментам над ней», — отметила 13 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«При проведении шпионской акции»

Напомним, американский гражданин Пол Уилан был задержан 28 декабря сотрудниками ФСБ во время проведения «шпионской акции».

«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службой безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», — говорится в сообщении ведомства.

По отношению к Уилану было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж», максимальное наказание по которому составляет 20 лет лишения свободы.

Американец в последние годы работал директором по безопасности компании BorgWarner и отвечал за безопасность объектов американской компании в штате Мичиган и других регионах мира, в котором они были представлены. Об этом сообщили в компании, которая занимается производством автомобильных комплектующих.

Кроме того, сообщалось, что Уилан проходил службу в морской пехоте США и несколько раз командировался в Ирак. При этом ещё в 2006 году, когда Уилан проходил службу в Ираке, он на две неделе ездил в Россию. Об этом говорится на сайте Корпуса морской пехоты США. После задержание брат Уилана в беседе с CNN утверждал, что Пол приехал в Москву на свадьбу друга.