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В России не было пенсионной реформы. Удивлены? Эксперт объяснил, что написано в законе

10 августа 2021, 03:45  •  98 • Политика
В эфире Царьграда эксперт Илья Гращенков напомнил, что в России, если уж говорить о букве закона, на самом деле не было пенсионной реформы. Мы продолжаем жить по лекалам советского времени с некоторыми поправками. Удивлены? Сейчас всё объясним в цитатах гостя эфира.
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков в эфире "Первого русского" отметил, что проблема пенсионной реформы в России в том, что её... не было. Подобный тезис Гращенков привёл в ходе круглого стола, где обсуждалась возможность отмены принятого повышения пенсионного возраста в России.
Россия до сих пор живёт в условиях становления пенсионной системы - у нас в законе так написано, напомнил эксперт. И, если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, окажется, что и не было в стране никакой пенсионной реформы. Никогда.
Пенсионную реформу только сейчас надо проводить, поскольку у нас советская пенсионная система. Вносить изменения начали по вполне банальной причине - денег не хватало. Это стало болью, которую политики и партии активно используют на выборах. А проблема-то никуда не уходит, и она будет нарастать к моменту, когда подойдут те люди, которых затронет повышение пенсионного возраста. Она же отложенного срока действия!
Гращенков провёл любопытное исследование. Он проанализировал программы всех партий, которые идут на выборы, и посмотрел, кто и что сегодня предлагает людям в части сверхпопулярной проблемы пенсионной системы.
Левые партии предлагают или популистские идеи (которые, безусловно, нравятся людям, но не могут быть реализованы), или совмещение русского и европейского опыта. Представители партий правого спектра, напротив, думают пойти по пути так называемого "пенсионного кэшбека". Такой опыт, например, используется в той же Франции, но надо понимать, что придётся отдавать значительные средства со своей заработной платы для формирования своих же стариковских выплат.
"В Европе вы отчисляете с заработной платы приличные суммы. А потом на пенсии вы сможете снять суммы со своей карты. Это и есть та самая накопительная часть пенсии, которую у нас в России воруют всё время", - сказал Гращенков.

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