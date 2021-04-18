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В России назвали возможную причину срыва встречи Путина с Байденом

18 апреля 2021, 13:15  •  159 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
США нужно быть осторожнее в своих действиях против нашей страны
На этой неделе, 15 апреля США ввели против России новые санкции. Затем Москва объявила о своих мерах в ответ на действия Вашингтона. Однако американцы лишь сказали, что оставляют за собой право реагировать на этот шаг россиян. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сложившуюся ситуацию.
По мнению политика, Госдепу лучше вовсе не отвечать на контрмеры России. Пушков посоветовал американским политикам почитать заявление своего президента США Джо Байдена о де-эскалации отношений с нашей страной. Иначе, отметил Пушков, саммит, который глава Белого дома предложил провести, а соответственно и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, не состоится.
"Госдепу лучше сделать паузу, скушать Твикс",
– иронично добавил сенатор в "Твиттер".
Новый пакет рестрикций США коснулся даже российского госдолга. В ответ Москва посоветовала американскому послу вернуться на родину для консультаций, а также объявила о запрете на въезд некоторым чиновникам США и высылки некоторых дипломатов. Эксперты полагают, что ограничительные меры негативно скажутся на простых россиянах. Однако в Минфине заверили, что это Вашингтон упустил выгоду, объявив о новых санкциях. Двумя днями ранее Байден позвонил Путину. Президент США попросил российского коллегу о встрече, предложив провести саммит в третьей стране.
Специалисты восприняли данную новость, как шанс на разрядку отношений между двумя странами. Впрочем, встреча может закончиться огромным скандалом.

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