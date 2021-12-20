В России назвали условие военного ответа на действия НАТО: "Несмотря на всю мощь"

Глава делегации России на переговорах с НАТО предупредил о вероятном военном ответе.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва вынуждена будет дать военный ответ НАТО, если альянс продолжит наступать на болевые точки.

...Необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России,

- заявил дипломат в понедельник, 20 декабря.

Представитель России отметил, что в Вене между Россией и НАТО должен пройти "серьёзный разговор". В альянсе обязаны учесть озабоченность России, "несмотря на всю силу и мощь". Об этом сообщает РИА Новости.

В отношениях Брюсселя и Москвы наступает "момент истины", отметил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что США взяли паузу после требований Москвы и предложений по гарантиям безопасности.