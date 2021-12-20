Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что...
Главная / Политика

В России назвали условие военного ответа на действия НАТО: "Несмотря на всю мощь"

20 декабря 2021, 12:05  •  113 • Политика
Глава делегации России на переговорах с НАТО предупредил о вероятном военном ответе.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва вынуждена будет дать военный ответ НАТО, если альянс продолжит наступать на болевые точки.
...Необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России,
- заявил дипломат в понедельник, 20 декабря.
Представитель России отметил, что в Вене между Россией и НАТО должен пройти "серьёзный разговор". В альянсе обязаны учесть озабоченность России, "несмотря на всю силу и мощь". Об этом сообщает РИА Новости.
В отношениях Брюсселя и Москвы наступает "момент истины", отметил Гаврилов.
Ранее сообщалось, что США взяли паузу после требований Москвы и предложений по гарантиям безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



113
Источник
Похожие новости
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь
20 декабря 2021, 06:15
Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Обнародован подтверждающий документ
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
20 декабря 2021, 08:35
Боррель высказал России претензию по газу: "Строго говоря…"
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
20 декабря 2021, 08:35
Российский дипломат ответил желающим остановки "Северного потока – 2" полякам
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную у...
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
20 декабря 2021, 06:15
Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Обнародован подтверждающий документ
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
20 декабря 2021, 05:05
Госдеп выбирает Ахметова и сливает Коломойского?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
18 декабря 2021, 22:10
МИД России поставил ультиматум США
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.