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В России назвали условие военного ответа на действия НАТО: "Несмотря на всю мощь"
20 декабря 2021, 12:05 • 113 • Политика
Глава делегации России на переговорах с НАТО предупредил о вероятном военном ответе.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва вынуждена будет дать военный ответ НАТО, если альянс продолжит наступать на болевые точки.
- заявил дипломат в понедельник, 20 декабря.
Представитель России отметил, что в Вене между Россией и НАТО должен пройти "серьёзный разговор". В альянсе обязаны учесть озабоченность России, "несмотря на всю силу и мощь". Об этом сообщает РИА Новости.
В отношениях Брюсселя и Москвы наступает "момент истины", отметил Гаврилов.
Ранее сообщалось, что США взяли паузу после требований Москвы и предложений по гарантиям безопасности.
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