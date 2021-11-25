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В России назвали условие для нормализации отношений с США

25 ноября 2021, 17:35  •  84 • Политика
Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Вашингтон сознательно препятствует диалогу с Москвой
Американские власти должны вернуть России ее дипломатическую собственность в США для нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.
Она заметила, что до сих пор Вашингтон даже не пытается урегулировать эту проблему и, более того, не подпускают к отторгнутой собственности наших дипломатов для инспекции, передает РИА "Новости".
"До сегодняшнего дня даже вопрос о том, чтобы не препятствовать хотя бы визуальному осмотру помещений, не сдвигается с мертвой точки, вопреки дававшимся обещаниям решить его на уровне руководства государственного департамента США", – пояснила Захарова.
Представитель Смоленской площади подчеркнула, что без урегулирования вопроса о дипсобственности "невозможна, в принципе, нормализация наших с США двусторонних отношений, которые просто отравляются чинимыми Вашингтоном правовыми препятствиями и коллизиями".
Речь идет о шести объектах, захваченных властями США в нарушение своих правовых обязательств. Дипсобственность РФ отторгалась бывшими администрациями экс-президентов Барака Обамы и Дональда Трампа в Нью-Йорке и Вашингтоне, т.е начиная с конца 2016 года под разными предлогами. В свое время глава МИД России Сергей Лавров действия штатовских властей назвал бандитизмом и "грабежем средь белого дня".
Между тем на прошлой неделе появилась информация о том, что американская сторона намекает на то, чтобы оказать помощь РФ в продаже дипсобственности. Москва категорически не согласна с таким решением проблемы.

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