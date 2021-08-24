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В России назвали плюсы саммита о полуострове на Украине: Крым в мировой повестке

24 августа 2021, 17:10  •  36 • Политика
В Крыму назвали положительные моменты в саммите "Крымская платформа", который прошел на Украине.
Организованная властями Украины "Крымская платформа" оказалась хорошим пиаром для являющегося частью России полуострова, считает советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
На Украине 23 августа прошел саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие представители 40 стран и международных организаций.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите заявил, что после саммита начался "отсчет" времени по возвращению Крыма на Украину, также Зеленский полагает, что была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма" из России.
Из плюсов - Крым вернулся в мировую повестку, вышли сотни сюжетов и статей в мировых СМИ. И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу "Таврида", десятки детских садов и больниц
- сказал Крючков.
Представитель полуострова также добавил: "Хороший пиар, и все за деньги украинских налогоплательщиков. Зеленский, давай еще", сообщет РИА Новости.
При этом Крючков подчеркнул, что "Крымская платформа" стала набором ничего не значащих деклараций и "пустым" мероприятием.
Представитель Крыма отметил, что на полуострове "все так же восходит солнце, зреет виноград, а в море купаются в том числе и украинские туристы".

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