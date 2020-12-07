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В России назвали глупостью заявление США по Курилам
07 декабря 2020, 14:20 • 56 • Политика
Выпады Госдепа отдают стремлением подменить итоги Второй мировой войны
В ответ на причисление жителей Южных Курил к гражданам Японии резко высказались в Совете Федерации. Бывший зам министра иностранных дел России, ныне сенатор Григорий Карасин назвал это провокацией и глупостью.
"И говорить тут больше нечего. Это будет лучше, чем обсуждать высказывания, которые не имеют "никакого практического смысла", – добавил политик, передает РИА "Новости".
Ранее сообщалось об одном введенном с 2018 года правиле при проведении розыгрышей грин-карт, о которых говорится на сайте Госдепартамента США. В указанной там инструкции отмечается, что рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп люди являются жителями Японии, а уроженцы Южного Сахалина – россиянами.
Это дает возможность сомневаться в итогах Второй мировой войны, заявили в МИД РФ. И добавили, что подобная точка зрения американского внешнеполитического ведомства отдает реваншизмом.
Страна восходящего солнца и после смены главы правительства не оставила попыток добиваться права на Южные Курилы. Новый премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2020 г. поднимал вопрос о принадлежности островов.
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