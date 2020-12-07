Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обрат...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
Главная / Политика

В России назвали глупостью заявление США по Курилам

07 декабря 2020, 14:20  •  56 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Выпады Госдепа отдают стремлением подменить итоги Второй мировой войны
В ответ на причисление жителей Южных Курил к гражданам Японии резко высказались в Совете Федерации. Бывший зам министра иностранных дел России, ныне сенатор Григорий Карасин назвал это провокацией и глупостью.
"И говорить тут больше нечего. Это будет лучше, чем обсуждать высказывания, которые не имеют "никакого практического смысла", – добавил политик, передает РИА "Новости".
Ранее сообщалось об одном введенном с 2018 года правиле при проведении розыгрышей грин-карт, о которых говорится на сайте Госдепартамента США. В указанной там инструкции отмечается, что рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп люди являются жителями Японии, а уроженцы Южного Сахалина – россиянами.
Это дает возможность сомневаться в итогах Второй мировой войны, заявили в МИД РФ. И добавили, что подобная точка зрения американского внешнеполитического ведомства отдает реваншизмом.
Страна восходящего солнца и после смены главы правительства не оставила попыток добиваться права на Южные Курилы. Новый премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2020 г. поднимал вопрос о принадлежности островов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
07 декабря 2020, 08:50
Более сотни задержаний в Белоруссии: Запутать силовиков не получилось
07 декабря 2020, 10:40
Сговор украинских властей с Россией "раскрыли" в прямом эфире
07 декабря 2020, 03:20
Русские дипломаты ответили на попытку США заселить Курилы японцами: "Знайте "красные линии"
07 декабря 2020, 03:20
"Это самый короткий путь": Санду хочет "зачистить" правительство от людей Додона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
07 декабря 2020, 03:20
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
05 декабря 2020, 01:50
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России
05 декабря 2020, 17:25
Зеленский собирается выдать Москве более 200 кавказских участников АТО – Корчинский
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.