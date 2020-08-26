В России назвали единственное условие возвращения Крыма Украине

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Киеву рекомендовали направить усилия туда, где он еще может что-то изменить

Украинские политики знают, что "крымского вопроса" для России не существует, но они продолжают тратить на это силы и время, которые могли бы использовать для достижения мира в Донбассе. На это указал российский сенатор Владимир Джабаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал в интервью Euronews, что пытался в рамках "нормандского формата" поднять вопрос с полуостровом, но остальные члены четверки предпочли обсуждать Донбасс. Западное сообщество прекрасно понимает, что у него нет инструментов, способных заставить Москву пересмотреть позицию по Крыму, пояснил Джабаров.

"Полуостров может вернуться в состав Украины только в том случае, если Россия перестанет существовать как государство", – цитирует сенатора РИА ФАН.

Статус Крыма и Севастополя определили его жители, поэтому Москва никогда не будет участвовать в переговорах, где попытаются оспорить это положение. Зеленский же использует эту тему, чтобы скрыть свой провал до урегулированию в Донбассе. Как только заходит вопрос о Минских соглашениях, он переводит стрелки на Крым, чтобы затем обвинить РФ в срыве переговоров, отметил Джабаров.

На днях сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко призвали Зеленского "не отступать без боя" и вернуть Крым военным путем. На полуострове быстро объяснили соседям, чем им грозит попытка вооруженного вторжения на территорию РФ. Оценили возможности Незалежной и украинские эксперты.