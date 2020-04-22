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В России наступил "тайный" дефолт? Финансист Степан Демура нагнетает панику на фоне коронакризиса
22 апреля 2020, 18:10 • 37 • Политика
Финансист Степан Демура утверждает, что в России якобы "на самом деле дефолт уже наступил". Но так ли это на самом деле?
На фоне беспокойства людей из-за последствий коронакризиса аналитики спешат подлить масла в огонь мрачными прогнозами на будущее. Однако пока различного рода "эксперты" только предрекают, что страну ожидает дефолт, финансист Степан Демура утверждает, что дефолт-то, оказывается, уже наступил.
При этом аргументация, как всегда, совершенно стандартная и не блещущая оригинальностью. Самоизоляция якобы уничтожит под корень весь бизнес в стране, банки разорятся, потому что люди перестанут платить кредиты, и далее по списку. То есть, как всегда, игра на чувствах и страхах без предоставления конкретных цифр и информации.
Стоит отметить, что из-за коронавируса ситуация в экономической сфере, да и в стране в целом действительно непростая. Экономика действительно находится под огромным давлением. Однако и ударяться в панику и "апокалипсические" предсказания ещё рано. Тяжело приходится всем странам, не только России. Сейчас главная задача - переломить ход эпидемии, чтобы можно было заняться восстановлением экономики. А от заявлений, что, дескать, дефолт уже наступил, польза, мягко говоря, нулевая.
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