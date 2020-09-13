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В России наступает единый день голосования: В этом году он не коснётся лишь двух регионов
13 сентября 2020, 15:25 • 33 • Политика
В России наступает единый день голосования. В этом году он не коснётся лишь двух регионов - Кабардино-Балкарской Республики и Санкт-Петербурга. В общей сложности в рамках этого всероссийского процесса состоится более 9 тысяч избирательных кампаний на разных уровнях.
В воскресенье, 13 сентября, в нашей стране состоится единый день голосования. Выборы будут проходить в 83 регионах РФ.
В общей сложности в рамках этого всероссийского процесса состоится более 9 тысяч избирательных кампаний на разных уровнях. Всего в этот день будут работать порядка 56 тысяч участков.
Полностью выборы в этот раз обойдут лишь два субъекта России - Кабардино-Балкарию и Санкт-Петербург. Между тем в 20 будет проведено голосование за губернаторов.
В 11 регионах пройдут выборы депутатов законодательных органов. В четырёх - дополнительный этап выборов депутатов в Государственную думу по одномандатным округам.
Согласно информации ЦИК, всего в рамках различных кампаний во всероссийском процессе примет участие 171 тысяча кандидатов. Между тем в ряде регионов уже открылось электронное голосование.
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