В России наступает единый день голосования: В этом году он не коснётся лишь двух регионов

В воскресенье, 13 сентября, в нашей стране состоится единый день голосования. Выборы будут проходить в 83 регионах РФ.

В общей сложности в рамках этого всероссийского процесса состоится более 9 тысяч избирательных кампаний на разных уровнях. Всего в этот день будут работать порядка 56 тысяч участков.

Полностью выборы в этот раз обойдут лишь два субъекта России - Кабардино-Балкарию и Санкт-Петербург. Между тем в 20 будет проведено голосование за губернаторов.

В 11 регионах пройдут выборы депутатов законодательных органов. В четырёх - дополнительный этап выборов депутатов в Государственную думу по одномандатным округам.

Согласно информации ЦИК, всего в рамках различных кампаний во всероссийском процессе примет участие 171 тысяча кандидатов. Между тем в ряде регионов уже открылось электронное голосование.