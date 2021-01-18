В России нашли способ расширения территорий

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Политолог призвал к проведению нового референдума

Автономные республики, а также регионы с компактным проживанием представителей различных национальностей, могли проголосовать за выход или сохранение своей территории в составе Советского Союза на самостоятельной основе, заявил политолог Вардан Багдасарян.

По словам специалиста, подобное решение позволило бы избежать множественных конфликтов, которые возникли на постсоветском пространстве. На сегодняшний день вопрос о проведении подобного референдума все еще можно вынести на всеобщее голосование, уверен спикер.

"Если рассуждать, исходя из принятого в 1990 году решения, то установленную процедуру нарушили. При выходе республик из состава Советского Союза существуют автономии, которые должны проголосовать отдельно. То же самое касается территорий компактного проживания", – заявил Багдасарян в эфире ютуб-канала "Белрусинфо".

Специалист добавил, что при наличии такого компактного проживания многочисленным русским должны были предоставить право на голосование о своей дальнейшей судьбе. Однако это правило нарушали повсеместно, убежден спикер.

"Отсюда все проблемы с горячими точками, включая Крым, Донбасс, Южную Осетию и Абхазию. Если бы все было решено, то конфликтов могло бы и не возникнуть. Полагаю, что надо вернуться к этому вопросу", – выразил мнение специалист.

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