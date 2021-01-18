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В России нашли способ расширения территорий
18 января 2021, 19:15 • 189 • Политика
Политолог призвал к проведению нового референдума
Автономные республики, а также регионы с компактным проживанием представителей различных национальностей, могли проголосовать за выход или сохранение своей территории в составе Советского Союза на самостоятельной основе, заявил политолог Вардан Багдасарян.
По словам специалиста, подобное решение позволило бы избежать множественных конфликтов, которые возникли на постсоветском пространстве. На сегодняшний день вопрос о проведении подобного референдума все еще можно вынести на всеобщее голосование, уверен спикер.
"Если рассуждать, исходя из принятого в 1990 году решения, то установленную процедуру нарушили. При выходе республик из состава Советского Союза существуют автономии, которые должны проголосовать отдельно. То же самое касается территорий компактного проживания", – заявил Багдасарян в эфире ютуб-канала "Белрусинфо".
Специалист добавил, что при наличии такого компактного проживания многочисленным русским должны были предоставить право на голосование о своей дальнейшей судьбе. Однако это правило нарушали повсеместно, убежден спикер.
"Отсюда все проблемы с горячими точками, включая Крым, Донбасс, Южную Осетию и Абхазию. Если бы все было решено, то конфликтов могло бы и не возникнуть. Полагаю, что надо вернуться к этому вопросу", – выразил мнение специалист.
Ранее бывший глава Министерства экономики России Андрей Нечаев назвал новые причины распада Советского Союза.
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