В России намерены приравнять домогательства к изнасилованию

По словам депутата, особенное внимание в подготавливаемом документе он уделил вопросу домогательств в отношении несовершеннолетних.

"Я внесу предложения о приравнивании наказания за харассмент к наказанию за изнасилование", - сказал Бальбек "РИА Новости".

Предполагается, что указанные правонарушения будут квалифицироваться как преступления средней тяжести, а срок заключения будет зависеть от "наступивших общественно опасных последствий", подчеркнул Бальбек.

Депутат отметил, что действующее законодательство в этом отношении несовершенно. С одной стороны, если по отношению к жертве были совершены конкретные действия сексуального характера, что это квалифицируется как преступление. В то же время, если речь идет о грязных домогательствах на улице, то считается, что преступления как бы и не было.

"А то, что жертве нанесена психологическая травма, - остается за скобками. Я уверен, что реальный уголовный срок за харассмент либо приведет в чувство граждан с пониженной социальной ответственностью, либо будет адекватным наказанием за содеянное", - считает автор законопроекта.

По словам Бальбека, работу над законопроектом он пока не закончил. В ближайшее время он собирается представить документ на рассмотрение экспертно-консультативного совета фракции "Единой России". Депутат уверен в том, что люди должны чувствовать защиту закона.