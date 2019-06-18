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В России намерены приравнять домогательства к изнасилованию
18 июня 2019, 07:09 • 20 • Политика
Приравнять сексуальные домогательства к изнасилованию предлагают в Госдуме. Соответствующие законопроект, разработанный депутатом от "Единой России" Русланом Бальбеком, предусматривает наказание за это правонарушение до шести лет тюремного заключения.
По словам депутата, особенное внимание в подготавливаемом документе он уделил вопросу домогательств в отношении несовершеннолетних.
Предполагается, что указанные правонарушения будут квалифицироваться как преступления средней тяжести, а срок заключения будет зависеть от "наступивших общественно опасных последствий", подчеркнул Бальбек.
Депутат отметил, что действующее законодательство в этом отношении несовершенно. С одной стороны, если по отношению к жертве были совершены конкретные действия сексуального характера, что это квалифицируется как преступление. В то же время, если речь идет о грязных домогательствах на улице, то считается, что преступления как бы и не было.
По словам Бальбека, работу над законопроектом он пока не закончил. В ближайшее время он собирается представить документ на рассмотрение экспертно-консультативного совета фракции "Единой России". Депутат уверен в том, что люди должны чувствовать защиту закона.
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