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В России намекнули на возможных взломщиков Colonial Pipeline

14 мая 2021, 09:05  •  105 • Политика
В России намекнули на возможных взломщиков Colonial Pipeline. По словам президента компании Info Watch Натальи Касперской, не стоит с уверенностью говорить о русских хакерах в этом инциденте.
Во время выступления на международном салоне "Комплексная безопасность 2021" в Подмосковье она отметила, что в атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США, компанию Colonial Pipeline могут быть замешаны хакеры из ЦРУ.
Она напомнила о расследовании WikiLeaks 2017 года, в котором указано на то, что в Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) существует подразделение UMBRAGE, которое занимается мимикрией под различные виды мировых хакерских групп. И в расследовании было указано, что эта хакерская группа мимикрирует под такие страны, как Россия, Северная Корея, Китай, Иран.
В связи с этим эксперт отметила, что указать с уверенностью на то, что атаку произвела хакерская группа из России – нельзя. Также, как нельзя исключить то, что атаку организовала указанная группа или хакеры из другой страны, передает РИА Новости.

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