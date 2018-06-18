В России начинаются военные учения с участием белорусов и сербов

Стартуют многонациональные тактические учения «Славянское братство-2018»

18 июня на военном полигоне «Раевский» под Новороссийском начались тактические учения «Славянское братство - 2018», в которых принимают участие десантники из России, Белоруссии и Сербии. Учения будут длиться 10 дней и завершатся 28 июня.

Со стороны России в манёврах задействован батальон Кубанского казачьего десантно-штурмового полка ВДВ численностью свыше 700 человек, авиация ВВС и средства ПВО Южного военного округа. Впервые в истории учений в них будут представлены новые образцы военной техники и орудий, находящиеся на вооружении ВДВ России: бронемашины БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка» и противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД».

Накануне к месту проведения учений железнодорожным эшелоном из Витебска доставили около 250 белорусских десантников и 40 единиц военной техники.

Белорусские десантники прибыли к месту учений

Первые многонациональные тактические учения «Славянское братство» прошли в 2015 году в России. С тех пор манёвры проводятся раз в год поочерёдно на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Сербии. Так, в 2017 году учения проходили на полигоне «Брестский» в Белоруссии, а в 2016 году они состоялись в Сербии под Белградом.

Эпизод манёвров «Славянское братство - 2017» – десантирование парашютным способом

В рамках плана двустороннего сотрудничества Россия и Сербия проводят также совместные лётно-тактические учения «БАРС» и антитеррористические учения SREM.

Ранее Москва на безвозмездной основе предоставила Белграду шесть истребителей МиГ-29 и выделила 2 млн евро на подготовку военных пилотов. Минск тоже передал в дар Сербии четыре самолёта МиГ-29.

С 2013 года Сербия имеет статус страны-наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сотрудничает с Россией и Белоруссией в оборонной сфере, что вызывает раздражение НАТО и США. Между тем степень военных связей Белграда с Североатлантическим альянсом существенно выше.

Соб. корр. ФСК