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В России начинаются военные учения с участием белорусов и сербов

18 июня 2018, 22:09  •  43 • Война
Стартуют многонациональные тактические учения «Славянское братство-2018»
18 июня на военном полигоне «Раевский» под Новороссийском начались тактические учения «Славянское братство - 2018», в которых принимают участие десантники из России, Белоруссии и Сербии. Учения будут длиться 10 дней и завершатся 28 июня.
Со стороны России в манёврах задействован батальон Кубанского казачьего десантно-штурмового полка ВДВ численностью свыше 700 человек, авиация ВВС и средства ПВО Южного военного округа. Впервые в истории учений в них будут представлены новые образцы военной техники и орудий, находящиеся на вооружении ВДВ России: бронемашины БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка» и противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД».
Накануне к месту проведения учений железнодорожным эшелоном из Витебска доставили около 250 белорусских десантников и 40 единиц военной техники.
Белорусские десантники прибыли к месту учений
Первые многонациональные тактические учения «Славянское братство» прошли в 2015 году в России. С тех пор манёвры проводятся раз в год поочерёдно на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Сербии. Так, в 2017 году учения проходили на полигоне «Брестский» в Белоруссии, а в 2016 году они состоялись в Сербии под Белградом.
Эпизод манёвров «Славянское братство - 2017» – десантирование парашютным способом
В рамках плана двустороннего сотрудничества Россия и Сербия проводят также совместные лётно-тактические учения «БАРС» и антитеррористические учения SREM.
Ранее Москва на безвозмездной основе предоставила Белграду шесть истребителей МиГ-29 и выделила 2 млн евро на подготовку военных пилотов. Минск тоже передал в дар Сербии четыре самолёта МиГ-29.
С 2013 года Сербия имеет статус страны-наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сотрудничает с Россией и Белоруссией в оборонной сфере, что вызывает раздражение НАТО и США. Между тем степень военных связей Белграда с Североатлантическим альянсом существенно выше.
Соб. корр. ФСК
Источник фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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