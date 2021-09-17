В России начинаются думские выборы

Выборы в Госдуму VIII созыва стартуют в пятницу в России. Они назначены на Единый день голосования 19 сентября 2021 года, но из-за пандемии будут проходить с 17 по 19 сентября. Также в ЕДГ должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Участки будут работать с 8 до 20 часов по местному времени. В это же время станет доступно и онлайн-голосование.

Итоги подготовки к выборам 15 сентября подвела председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В ходе своего выступления она рассказала, что этот ЕДГ «один из самых напряженных» за последние годы. Глава ЦИК отметила, что в списки избирателей на территории России включат более 108 млн человек. 2,8 млн проголосуют дистанционно.

Для волеизъявления россиян будут работать свыше 96 тыс. избирательных участков. При этом за рубежом откроются 348 пунктов в 144 странах. Напомнила Элла Памфилова и об изменении порядка видеонаблюдения на этих выборах. Видеофиксацией в течение 72 часов будут охвачены 96% избирательных участков, а все желающие могут наблюдать за процессом голосования на различных площадках. При этом многие западные страны очень далеки от тех стандартов, которые применены в России, добавила глава ЦИК.

Ранее в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, президент призвал россиян прийти на избирательные участки с 17 по 19 сентября. Он подчеркнул, что обновленная Конституция наделила Госдуму полномочиями по утверждению кандидатуры главы кабмина, вице-премьеров и федеральных министров. «Скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», — добавил Владимир Путин.

Он выразил надежду на «ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию» граждан. Также Владимир Путин добавил, что россиянам предстоит избрать депутатов, которые будут работать в интересах всего народа и каждого гражданина страны. Сам президент, к слову, проголосует через интернет. Сделают это и некоторые члены правительства.

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На старт внимания: как пройдет единый день голосования