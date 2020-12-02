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В России начинается массовая вакцинация от коронавируса: Путин принял решение
02 декабря 2020, 20:40 • 96 • Политика
Путин объявил о масштабной вакцинации от коронавируса с конца следующей недели.
Президент России Владимир Путин отдал поручение начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране. Работа стартует со следующей недели. О решении Путин объявил после доклада вице-премьера России Татьяны Голиковой в ходе совещаний в видеоформате в среду, 2 декабря.
Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России начала выравниваться. Кроме того, она добавила, что в ходе массовой вакцинации, стартующей на следующей неделе, будут ставить укол "Спутник V".
Напомним, требование о добровольной вакцинации, в том числе от коронавируса, исходило от Владимира Путина. Между тем провокаторы пытались вбросить информацию о том, что колоть будут всех без разбора, что вызвало дополнительную панику.
Россия первой в мире представила вакцину от коронавируса. Исследования показали, что вакцина "Спутник V" эффективна.
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