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В России начинается массовая вакцинация от коронавируса: Путин принял решение

02 декабря 2020, 20:40  •  96 • Политика
Путин объявил о масштабной вакцинации от коронавируса с конца следующей недели.
Президент России Владимир Путин отдал поручение начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране. Работа стартует со следующей недели. О решении Путин объявил после доклада вице-премьера России Татьяны Голиковой в ходе совещаний в видеоформате в среду, 2 декабря.
Уже более двух миллионов доз вакцины у нас произведено. Просил бы вас организовать работу, чтобы с конца следующей недели мы приступили к массовой вакцинации, - сказал президент России.
Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России начала выравниваться. Кроме того, она добавила, что в ходе массовой вакцинации, стартующей на следующей неделе, будут ставить укол "Спутник V".
Вакцинация будет бесплатной и добровольной, - подчеркнула Голикова.
Напомним, требование о добровольной вакцинации, в том числе от коронавируса, исходило от Владимира Путина. Между тем провокаторы пытались вбросить информацию о том, что колоть будут всех без разбора, что вызвало дополнительную панику.
Россия первой в мире представила вакцину от коронавируса. Исследования показали, что вакцина "Спутник V" эффективна.

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