В России начинается массовая вакцинация от коронавируса: Путин принял решение

Президент России Владимир Путин отдал поручение начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране. Работа стартует со следующей недели. О решении Путин объявил после доклада вице-премьера России Татьяны Голиковой в ходе совещаний в видеоформате в среду, 2 декабря.

Уже более двух миллионов доз вакцины у нас произведено. Просил бы вас организовать работу, чтобы с конца следующей недели мы приступили к массовой вакцинации, - сказал президент России.

Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России начала выравниваться. Кроме того, она добавила, что в ходе массовой вакцинации, стартующей на следующей неделе, будут ставить укол "Спутник V".

Вакцинация будет бесплатной и добровольной, - подчеркнула Голикова.

Напомним, требование о добровольной вакцинации, в том числе от коронавируса, исходило от Владимира Путина. Между тем провокаторы пытались вбросить информацию о том, что колоть будут всех без разбора, что вызвало дополнительную панику.

Россия первой в мире представила вакцину от коронавируса. Исследования показали, что вакцина "Спутник V" эффективна.