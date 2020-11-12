В России начинается Карабахская война: Войска противника уже в нашем тылу

Автор:

Владимир Хомяков

Особенно мерзко выглядит их нескрываемая радость по поводу сбитого над территорией Армении (!) российского вертолёта. Соцсети полны комментариями типа "Ну, сбили, и что вы нам сделаете?! Пока турки с нами, ничего! Утрётесь, как всегда!"

Право же, с таким энтузиазмом ехали бы все эти "диванные патриоты" в Карабах и там, в окопах, его друг другу демонстрировали! Но нет, это принципиально другая категория людей – такие не воюют, а демонстрируют свой патриотизм в основном тем, что громко орут, злобно громят да ищут виноватых везде, кроме как в зеркале.

Про армян…

Многие задаются вопросом: почему армяне, победив в 1994 году, несмотря на героизм защитников Карабаха, на сей раз проиграли?

Да потому, что в 1994 году всё было иначе. Несмотря на подавляющее количественное преимущество азербайджанцев, качественное преимущество было у них. Во-первых, сами карабахцы традиционно считаются самыми боевыми среди армян: три маршала СССР из них вышли, 24 Героя Советского Союза только за время Великой Отечественной! А во-вторых и главных, среди защитников Карабаха тогда было немало людей, отслуживших в Советской армии, в том числе – офицеров разного уровня, немало бывших "афганцев" с боевым опытом. Именно поэтому тогда армяне не только отстояли Карабах, но пробили через Лачинский район Азербайджана транспортный коридор в Армению и прихватили несколько неармянских районов, которые рассчитывали разменять на признание Азербайджаном независимости Карабаха.

Но вот прошло 25 лет, выросло принципиально новое поколение, знающее войну только по фильмам и компьютерным играм. Советские кадры ушли на пенсию. Самое же печальное, что в техническом отношении армянская (и как следствие – карабахская) армия так во многом и осталась на уровне 1994 года. Не говоря уж о том, что сама Армения, особенно – с приходом Пашиняна, всё более отдалялась от России, зациклившись на "многовекторной политике" и уповая на лоббистские возможности влиятельных армянских общин во Франции и США.

В это же время Азербайджан, для политиков которого возвращение Карабаха стало навязчивой идеей и главным политическим лозунгом, вкладывал в перевооружение и модернизацию армии огромные суммы: его военный бюджет равнялся всему бюджету Армении. Немало поспособствовали модернизации и новые "старшие братья" турки, намеревавшиеся (как, впрочем, и везде) решать свои задачи чужими руками.

В итоге и по людям, и по вооружениям в войне 2020 года Азербайджан имел многократный количественный и, как правило, качественный перевес. Не говоря уже о полном господстве в воздухе за счёт массированного применения турецких беспилотников. Людей азербайджанцы и планирующие их военные операции турецкие генштабисты тоже особо не берегли: согласно некоторым источникам, чуть ли не половина их потерь в людях приходится на представителей не слишком лояльных Азербайджану национальных меньшинств – ираноязычных талышей и дагестанцев-лезгин, которых насильно мобилизовали и гнали в атаки впереди себя. Ну и завезённых турками сирийских террористов тоже особо не жалели.

Итог войны известен, и он явно не в пользу армян. В чём и сами они отчасти виноваты. Ведь, в конце концов, проклинаемого ныне за бездарность (а кто говорит – и за измену) Пашиняна им не Сорос заказным письмом прислал – сами вытащили его наверх, возжелав "свободы и демократии". Вот и получили – и то и другое. Зато – почти рассорились с Россией, плюс потеряли Карабах, плюс вот-вот оттуда побегут в Армению все 150 тысяч населения (многие побежали уже), потому что уж армяне-то прекрасно знают, что имеют в виду турки, когда обещают, что "этнических чисток не будет".

Между тем не удивлюсь, если теперь многие армяне причиной нынешних бед своих назначат… Россию. Забывая опыт своих более разумных далёких предков, которые ещё в 18-м веке прекрасно поняли, что сценария будущего у них всего два. Либо Турция и Иран остатки армянского народа если не перережут, то исламизируют и ассимилируют. Либо надо уходить в христианскую и терпимую к инородцам Российскую Империю.

Поэтому ещё за несколько десятилетий до прихода русских войск на Кавказ армянская община начала готовить переход армян под руку России. Испросив разрешения у Екатерины Второй, она за свой счёт финансировала школы для армянских детей, где давали им русское образование. Продвигала своих на обучение в русских военных училищах для службы в русской армии. Готовила юристов со знанием законов Российской Империи. В результате, когда в ходе русско-персидских войн Паскевич отвоевал Эривань и земли вокруг, куда массово потянулись из Персии и Турции армяне, то управленческие и военные кадры для новой Эриванской губернии Российской Империи были уже готовы.

Так неужто нынешним армянам трудно было понять, что без теснейшего союза с Россией, максимальной военной и политической интеграции в ОДКБ и другие структуры маленькой Армении под боком у Турции просто не выжить? Не говоря уж о Карабахе.

Про азербайджанцев…

В эти дни азербайджанского ликования, начавшегося сразу после взятия Шуши, впечатление было такое, что ряд русских городов захвачен… турками и примкнувшими к ним азербайджанцами. При этом почему-то горячим азербайджанским парням с российским гражданством не приходило в голову, что тем самым они не просто грубо нарушают общественный порядок, но и демонстративно оскорбляют живущих в том же городе армян с таким же российским гражданством. То есть оскорбляют своих сограждан другой этнической принадлежности. Или всё же – "не своих сограждан"?

Но если так, то подобное поведение означает (и это надо признать вопреки любой толерантности), что принадлежность к народу России (частью которого они, согласно гражданству, являются) для них глубоко вторична в сравнении со своей этнической принадлежностью к азербайджанскому народу. Что "своя страна" для них – не Россия, а Азербайджан. И, значит, если (не дай Бог, конечно) завтра поутру у нас случится военный конфликт с Турцией, а значит – и с её ближайшим союзником Азербайджаном, то вся азербайджанская община России дружно превратится в "пятую колонну" в нашем тылу.

При этом азербайджанцы в той же Москве – вторая по численности этническая группа – 14% населения (это только имеющие гражданство!), в их руках масса крупнейших бизнесов, денег и недвижимости и, что самое главное – практически вся логистика по снабжению Москвы и большинства остальной России продуктами питания. Что, если всё это вместе в один прекрасный день по причине "азербайджанской солидарности" станет играть против России? На месте ФСБ я бы крепко об этом задумался.

Конфликты же с Турцией, кстати, не только не исключены, а и весьма вероятны уже в ближайшем будущем. Ведь турецкого волка не задобришь, даже "скормив" ему несколько Карабахов: он захочет ещё. И Закавказье дожрёт вскоре, и в Сирии с Ливией активизируется, да и территория России его очень даже интересует! С исторической памятью у турок всё в порядке: Эрдоган уже не раз поминал о "турецкой" принадлежности Крыма, сирийского Алеппо и даже… израильского Иерусалима. "Исконно тюркские земли, захваченные русскими" – вообще одна из главных аксиом исповедуемого Турцией "неоосманизма" при работе с поволжскими народами, Северным Кавказом, крымскими татарами и миллионами пребывающих в России среднеазиатских мигрантов.

С Украиной Эрдоган уже сговорился: туда передано производство беспилотников "Байрактар", столь успешно использованных в Карабахе. А в недалёком будущем мы, надо думать, увидим их и в небе Донбасса. Работа с крымскими татарами через ту же Украину уже вовсю ведётся, и, надо думать, Крым ждут вскоре не самые лёгкие испытания. Да и с Молдавией, если Додон проиграет выборы, тоже быстро договорятся: например, автономия для "тюркских" гагаузов в обмен на помощь в захвате Приднестровья. Таким образом, турецкое доминирование на территориях, некогда входивших в Османскую империю, будет достигаться руками (и кровью) туземцев. Так что оптимизма по части российско-турецкой "дружбы навек" не может быть никакого – обсуждать можно разве что "когда ЭТО произойдёт". Ну, и на чьей стороне окажутся тогда российские азербайджанцы, которых в одной только Москве больше проживает, чем в Баку?!

И ещё раз про "диванные войска"

Вот такие невесёлые мысли навевает затихшая наконец (вопрос – надолго ли?) Вторая Карабахская война. Причём отнюдь не только по поводу армян и азербайджанцев, но и России тоже. Потому что у меня лично – большие сомнения, что наши "диванные патриоты", особенно из "поколения тотального интернета" в случае чего оторвут зад от дивана и сами пойдут защищать Родину. Ведь большинство нынешних россиян представляют из себя то, что экс-министр образования Фурсенко считал эталоном личности, которую это образование должно сформировать: "цивилизованный потребитель". Ах, да! Ещё – цивилизованный избиратель и цивилизованный налогоплательщик… Но стране-то позарез нужны не потребители, а ГРАЖДАНЕ! Настоящие – готовые эту страну созидать, умирать за неё в бою, и, что важно, вычищать из неё всяческую мерзость, мешающую ей жить и развиваться.

Но для этого нужна правильная культурная и образовательная политика, не сводящаяся к "предоставлению услуг", а прежде всего формирующая личность в соответствии с ценностями, духовностью и миропониманием нашей Русской цивилизации. Нужен культ воинов, героев и созидателей, а не "успешных" эгоистов и сомнительных "звёзд".

Главное же – нужна отсутствующая (и даже запрещённая нам Конституцией) система общепризнанных традиционных ценностей и Великая цель – реализовать эти ценности в нашем обществе, экономике, политике и культуре. Без этого рано или поздно получим свой "Карабах" – в той или иной форме…